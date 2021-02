El atleta de “Titanes”, Mauricio “Wow” López, se convirtió el eliminado de la semana 25 de “Exatlón México”.

Mau “Wow” sorprendió a sus fans en redes sociales al perder contra Dan Noyola del equipo “Héroes”, después de utilizar una de sus medallas para obtener una vida extra y rechazar la medalla de Heliud Pulido.

El atleta de “Titanes” se la jugó con todo ante Noyola, pero no pudo superarlo, por lo que no seguirá en la competencia “Exatlón: Titanes vs Héroes”.

¡Mau es el eliminado de la semana 25! Él abandona su sueño de llegar a la gran final del EXATLÓN. ����#AdiósColosal ��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/c3qsl2TRrk — Exatlón México (@ExatlonMx) February 22, 2021

“Me voy bastante tranquilo, contento de todo el tiempo que pasé aquí”, dijo Mau “Wow” en sus últimas palabras frente a los equipos.

Mauricio “El hombre mono” regresó a las tierras de “Exatlón México” en diciembre tras ser uno de los favoritos del público; sin embargo, su permanencia sólo duró unas cuantas semanas.

“Muchas gracias también por ´revivirme´, fue algo que aproveché muchísimo. Me voy tranquilo”, declaró el atleta. “No me rendí, jugué con todo lo que pude pero también sé que si llegué a este momento es por algo”.

Así finalizamos la semana 25, con la despedida de MAU WOW. ¡Recuerda que siempre serás atleta del EXATLÓN! ����#AdiósColosal ��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/q7CKpagjH5 — Exatlón México (@ExatlonMx) February 22, 2021

El marcador de supervivencia “Héroes vs Titanes” se encuentra a favor del equipo azul con 3-1. Ambos equipos tendrán que alistarse en las próximos días para la gran final de “Exatlón México”.

Exatlón México: ¿Qué atletas aún compiten en el reality?

“Titanes”

Jazmin Hernández Carmelita Correa Heliud Pulido Mati Álvarez Patricio Araujo Zudikey Rodríguez Aristeo Cázares

“Héroes”

Dan Noyola Christian Anguiano Doris del Moral Casandra Ascencio Javier Márquez Evelyn Guijarro Pascal Nadaud

AC