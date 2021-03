Evanescence, sin rencores con el público mexicano

Sin rencores y con la intención de regresar lo antes posible a México, la cantautora Amy Lee, líder vocal de Evanescence, recordó que la conexión que la agrupación tiene con el público mexicano es inquebrantable pese a que en su última visita al país, durante el KnotFest en diciembre de 2019, su show ni siquiera pudo iniciar ante el descontrol que se generó y que tuvo como saldo el incendio de la batería que utilizaría el músico Will Hunt.

Este fue uno de los temas que Amy Lee recordó al reencontrarse con la prensa mexicana para promocionar “The Bitter Truth”, la más reciente producción de Evanescence y que marca el retorno de la banda a los estudios de grabación después de 10 años de no lanzar material inédito.

“Es un poco más de un año desde que estamos haciendo este disco, pero es una década desde que no habíamos sacado un disco con puras canciones nuevas y originales. Son muchos cachitos y episodios de nuestras vidas que ponemos en este disco”, expresó Amy Lee, quien desde el lanzamiento del primer sencillo “Bring me to life” (“Fallen” 2003) logró posicionar a Evanescence entre los principales exponentes del rock global.

Durante su conferencia de prensa, Amy Lee charló sobre la producción de “The Bitter Truth” y los retos que enfrentaron con la pandemia para finalizarla y decidir qué vendría después de lanzar los primeros sencillos teniendo como sustento a sus fieles fans y la inmediatez de las redes sociales, en donde rápidamente posicionaron “Use my voice”, “Wasted on you”, “The game is over” y “Better without you”, los primeros cortes del álbum que saldrá a la venta en su totalidad en un par de semanas.

Amy Lee enfatizó que la travesía de Evanescence a lo largo de los años ha sido una experiencia enriquecedora en cada proyecto y gracias a los intereses musicales y propuestas de cada integrante: Tim McCord (bajo), Will Hunt (batería), Troy McLawhorn (guitarra) y Jen Majura (coros y guitarra), es que la banda ha sabido establecer un estilo propio y sumar cada vez más a nuevas generaciones de forma orgánica.

Respecto al incendio de la batería en su última visita a México, Amy Lee señaló que si bien sí fue un momento de confusión y frustración, jamás han culpado al público sobre cómo pasó ese trago amargo, y por el contrario la banda trató de darle un nuevo significado a la experiencia al después compartir una foto memorando el suceso.

“No culpamos a nuestros fans de lo que pasó, fue la última vez que supuestamente íbamos a tocar en vivo y simplemente se dieron las circunstancias, fueron muchas cosas malas que pasaron en ese momento, regresamos a casa devastados. Pero en el vuelo de regreso, yo estaba pensando en qué puedo hacer si la vida te avienta limones, cómo hacer limonada, hacer algo bueno de ello. Lo volvimos algo nuestro”.

Un nuevo show

Amy Lee explicó que para Evanescence es complejo decidir en qué momento la banda podrá retomar sus giras internacional y particularmente regresar a México, ya sea en un festival o de manera individual, pues están apegados a las normativas sanitarias de cada ciudad ante la pandemia, sin embargo, reveló que en los próximos meses darán posibles fechas para lo que sería un concierto especial vía streaming y con posibilidad de verse desde cualquier parte del mundo.