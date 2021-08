Evaluna Montaner cumplió 24 años de edad este 7 de agosto y Camilo lo celebró con una galería de imágenes y un romántico mensaje en redes sociales.

Fue a través de Instagram donde Camilo agradeció a “la dueña de todas sus carcajadas” por darle el privilegio de estar en su vida.

“Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato… Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, dijo Camilo.

En otro post, Camilo agregó “Para siempre”. Y en una tercera publicación, el cantante colombiano escribió: “Esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños Uapa".

Ricardo Montaner celebra a Evaluna

Por su parte, Ricardo Montaner dio los buenos deseos a su hija por su cumpleaños. “La que me roba el sueño está de cumpleaños. Sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede”, escribió Ricardo. “Por primera vez en mi vida y en la tuya, no estamos juntos en tu cumpleaños”.

El pasado 8 de febrero, Camilo y Evaluna celebraron su primer aniversario juntos, donde la hija de Ricardo Montaner fue quien lanzó “Uno más uno”, la canción que dedicó a su esposo.

“Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito”, escribió Evaluna en redes sociales. “Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos”.

La boda de Camilo y Evaluna

Evaluna Montaner y Camilo se casaron en Miami el pasado 8 de febrero de 2020 tras cinco años de relación.

La ceremonia se llevó a cabo en un jardín tuvo la asistencia de 350 invitados.

