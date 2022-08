Eugenio Derbez no sólo es uno de los actores mexicanos más prolíficos al incursionar en la industria de Hollywood exitosamente, sino que también es uno de los que lleva un estilo de vida más sano; a sus 60 años lleva a cabo una estricta rutina de ejercicios y una dieta muy saludable, pues es vegano desde hace unos años, además, no bebe ni fuma. Estos son sus hábitos.

A punto de cumplir los 61 años, el comediante mexicano ha trabajado en convertirse en una persona más sana, pues su rutina no siempre fue como la de hoy, sino que con el paso de los años renunció progresivamente a alimentos y hábitos que mermaban su buen estado de salud. "Yo soy obsesivo de comer bien, de alimentarme bien, porque ese es el secreto de todo", dijo hace unos años a "Telemundo InStyle", cuando comenzó a adoptar una nueva alimentación.

Eugenio Derbez dejó la carne poco a poco

En el 2017, año en que el actor promocionaba "¿Cómo ser un Latin Lover?", se sometió a una dieta para reducir el vientre abultado, ya que para dar vida a Máximo, Eugenio tuvo que subir unos kilos que le ayudaron a moldear su cuerpo a las necesidades del papel. En esa época llevaba una alimentación semivegetariana o también conocida como pescetariana, pues todavía consumía mariscos y pescado. Para el 2020, Eugenio ya había dejado de comer cualquier tipo de carne y productos derivados de animales. Durante un video que su esposa, Alessandra Rosaldo, subió a su canal mientras hacia las compras del supermercado, el actor habló de los beneficios de ser vegano.

Adiós queso, huevo y leche

"No puedo poner mi placer por encima de la tortura y el dolor de un animal". Luego de volverse vegano, Derbez tuvo que dejar de comer varios platillos de su predilección, como el caldo de pollo, o el arroz con leche y la tinga de pollo, que sustituyó por una preparación alternativa como la quínoa con leche vegana y la tinga de setas, respectivamente. El actor también ha revelado que recurre a suplementos para compensar los beneficios de los que carecen las verduras y vegetales que consume como vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio y zinc.

Eugenio Derbez nunca fue vicioso

Lo que es un hecho es que así como Eugenio ha abandonado algunos hábitos, hay algunos que nunca llegó a probar, pues en una entrevista, concedida en 2017, confió que no fumaba ni tomaba y que nunca lo había hecho: "Nunca he tomado en mi vida, ni una gota de alcohol, no fumo, nunca he hecho nada de drogas".

