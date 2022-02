Este viernes 11 de febrero ya se pueden ver seis estrenos de cine que nutren la cartelera tapatía para el entretenimiento y el gusto de cualquier miembro de la familia.

Y la recomendación de hoy es The Beatles: Get Back – El último concierto, que estará disponible solo hasta el domingo 13 de febrero en las pantallas IMAX de Cinépolis.

The Beatles: Get Back – El último concierto solo se exhibirá en las pantallas IMAX de Cinépolis. ESPECIAL/IMAX/DISNEY+.

Se trata del legendario concierto en la azotea de la sede central de Apple Corps en Savile, que tuvo lugar el 30 de enero de 1969.

Bajo la dirección de Peter Jackson, transporta al espectador a las sesiones de grabación de la banda en 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música.

El filme muestra el proceso creativo de Los Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas, preparándose para su primer concierto en vivo después de más de dos años. Enfrentados a un plazo casi imposible, el sólido vínculo entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se pone a prueba.

La serie está compilada a partir de un material que incluye casi 60 horas de metraje inédito, filmado en 21 dúas bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969. Y de más de 150 horas de audio desconocido, la mayor parte del cual había estado guardado en una bóveda durante más de medio siglo.

Jackson fue la única persona en 50 años a quien le dieron acceso a este tesoro oculto de Los Beatles, que ahora ha sido maravillosamente e íntegramente restaurado. Lo que emerge es un retrato increíblemente íntimo de Los Beatles, que muestra cómo, incluso en una situación difícil, los integrantes de la banda podían descansar en su amistad, su buen humor y su genio creativo.

Al mismo tiempo que se descarrilan los planes y las relaciones se ponen a prueba, se componen y se interpretan algunas de las canciones más icónicas del mundo. La docuserie presenta, por primera vez, la versión completa de la última actuación en vivo de Los Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea en la calle Savile Row de Londres, además de otras canciones y composiciones clásicas que están incluidas en los últimos dos álbumes de la banda, Abbey Road y Let It Be. La docuserie en tres partes incluye material fílmico nunca visto restaurado que, por momentos, contiene lenguaje explícito y temas de adultos.

Es importante señalar que The Beatles: Get Back – El último concierto fue optimizado para el formato IMAX, remasterizado digitalmente para la calidad de imagen y sonido de The IMAX Experiencie®.

The Beatles: Get Back – El último concierto

(The Beatles: Get Back – The Rooftop Concerto)

De Peter Jackson

Con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.

Estados Unidos, 2021.

XM