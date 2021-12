Estrenos de cine: ¿Cuáles fueron las películas y series más populares del 2021?

Muchos estrenos atrasados desde 2020 por la pandemia al fin vieron la luz en los cines mexicanos, títulos como “No time to die”, “Dune” y “Black Widow” al fin pudieron ser admiradas por muchos; sin embargo, no fueron las únicas que se mantuvieron en el interés de los cinéfilos.

En el recuento de las tendencias de Google del 2021, se revela que la película más buscada por los internautas fue “Eternals”, la película de Marvel Studios protagonizada por Salma Hayek que llegó en noviembre.

Esta película fue duramente criticada por sitios especializados como Rotten Tomatoes e IMDb antes de su estreno al público en general.

Las películas más buscadas del 2021

“Eternals” “Godzilla vs Kong” “Venom” “Black Widow” “Cruella”

Las series más populares del 2021

Además del cine, los fanáticos de las historias también hicieron búsquedas en Google.

Sin duda alguna, la serie de Netflix “El juego del calamar” se posicionó en el primer lugar, no sólo en el buscador más popular, sino en la misma plataforma de streaming, según anunció hace unos meses.

Aquí la lista más popular, según Google.

“El juego del calamar” “Wandavision” “Bridgerton” “Cobra Kai” “La Desalmada”

AC