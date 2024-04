Aquellos aficionados al cine de terror, al de animación familiar, los dramas y el anime, aún tienen opciones para ver en su sala de cine preferida.

Jack in the box 3: El Ascenso. ESPECIAL/SUPRA.

Jack in the box 3: El Ascenso

La tercera y última entrega de la increíble franquicia de terror Jack the box llega a las salas de cine. El malvado demonio de la caja reaparece, pero ahora en una escuela de chicas. Es así que un grupo de valientes amigas intentará luchar contra él para desterrar su perversidad definitivamente. La lección que tomen las jóvenes será una prueba de supervivencia.

(The Jack in the box rises)

De Lawrence Fowler.

Con Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Anna Blackburn, Leona Clarke, Georgina Jane, Georgia Conlan.

Reino Unido, 2023.

Un gato con suerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Un gato con suerte

Es una película de animación familiar protagonizada por Beckett es un gato mimado y egoísta que da por sentada la suerte que ha tenido. Sin embargo, todo eso está a punto de cambiar cuando, por descuido, pierde su novena vida. Sin vidas restantes y enfrentando a lo inevitable, Beckett suplica que las cosas vuelvan a ser como antes. En un momento de empatía excepcional, el ‘Guardián’ le permite regresar a la Tierra con una vida completamente nueva. Sin embargo, lo que no se da cuenta de inmediato es que cada una de estas nuevas vidas lo verá regresar en formas diferentes, cada una de ellas le enseñará una lección valiosa para encontrar la mejor versión de sí mismo.

(10 Lives)

De Christopher Jenkins.

Reino Unido, 2024.

Nudus. ESPECIAL/CNMG DISTRIBUCIÓN.

Nudus

Laura es una mujer que despierta confundida de un coma en un misterioso y extraño cuarto de blanco. Ahí Franz, un hombre frío, inflexible e inquisitivo la interroga y muestra que conoce muchos hechos de su vida que fueron publicados por ella en redes sociales. Franz le da a entender que ha habido un cataclismo mundial, algo a lo que él llama “el desliz cuántico”, y necesita información que solo ella conoce.

De Gibrán Bazán.

Con Carla Hernández, Álex Crusa, Sayaka Yokoyama, Vita Vargas, Myriam Behar.

México, 2024.

Rascal does not dream of… Las películas. ESPECIAL/+QUE CINE.

Rascal does not dream of… Las películas

En programa doble, las dos películas de Rascal Does Not Dream Of… podrán ser vistas en cines mexicanos. De este modo, "A Sister Venturing Out" y "A Knapsack Kid", en donde se verán los últimos días de Sakuta en el instituto, en un par de historias coprotagonizadas por su hermana y su novia, respectivamente. Si eres fan de este anime, seguro querrás ver estos relatos en la pantalla grande.

