A partir de hoy, hay nuevos filmes en la cartelera de cine y uno de los estrenos de cine que solo se exhibirá durante dos días es "The Nowhere Inn: La identidad es una obra de arte", un documental diferente de la cantante ganadora de un Grammy, Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent.

The Nowhere Inn: La identidad es una obra de arte es una historia dirigida por Bill Benz, que tiene una duración de alrededor de hora y media, que más allá de ser el típico documental biográfico, presenta a dos amigas cercanas que intentan mostrar la verdad sobre un tema complejo dentro del cuarto de espejos que es la vida artística y que amenaza con devorarlas por completo.

Este largometraje es el resultado de una colaboración entre Annie Clark y su amiga Carrie Brownstein, guitarrista de Sleater-Kinney, quienes decidieron filmar un documental que retratara lo que ocurre detrás de escenas, durante la más reciente gira de St. Vincent.

Al comienzo de este proyecto, el dúo de artistas decidió que lo último que querían hacer era otra representación convencional y predecible de la descripción de una estrella de rock que fuera igual a las demás, por lo que es una versión propia de su detrás de escena.

Disponible en las salas de contenido alternativo de Cinépolis los días 25 y 26 de noviembre.

(The Nowhere Inn by St.Vincent)

De Bill Benz.

Estados Unidos, 2020.

