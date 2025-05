El sexto capítulo de la saga “Final Destination Bloodlines”, arrasó en la taquilla este fin de semana, liderando cómodamente la lista nacional con una recaudación estimada de 51 millones de dólares en ventas de boletos, según cifras preliminares del estudio publicadas el domingo.

A nivel internacional, la película alcanzó un debut global de 102 millones de dólares.

El mismo entusiasmo no se trasladó al debut del thriller experimental “Hurry Up Tomorrow”, protagonizado y coescrito por Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd. La cinta no logró posicionarse entre las cinco más vistas y obtuvo apenas 3,3 millones de dólares en su primer fin de semana.

Bloodlines se estrenó en 3 mil 523 salas y fue impulsada por una ola de críticas positivas —93% en Rotten Tomatoes—, además de una campaña de marketing viral, que incluyó la imagen de troncos en la parte trasera de camiones —una referencia a una de las trampas mortales más icónicas de la saga.

El éxito de “Final Destination Bloodlines” revitaliza una franquicia de 25 años que no lanzaba una nueva entrega desde 2011. También continúa la racha positiva de Warner Bros., que ha cosechado varios éxitos consecutivos recientemente, incluidos “Sinners”, de Ryan Coogler, y “A Minecraft Movie”. Las tres producciones se ubicaron entre las cinco más taquilleras del fin de semana.

Por su parte, “Thunderbolts”, de Disney, ocupó el segundo lugar con 16,5 millones de dólares, llevando su total global a más de 325 millones; y “Sinners” quedó en tercer lugar con 15,4 millones, alcanzando un acumulado global de 316,8 millones.

"Hurry Up Tomorrow", que se estrenó en sexta posición, es una propuesta artística que The Weeknd desarrolló junto al director Trey Edward Shults, en donde el cantante interpreta una versión ficticia de sí mismo como un músico insomne; además, la cinta también cuenta con las actuaciones de Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Sin embargo, la crítica y el público no respondieron favorablemente: la película tiene apenas un 13% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Top 10 taquillero del fin de semana (Estados Unidos y Canadá)

Final Destination: Bloodlines — 51 millones de dólares

Thunderbolts — 16,5 millones de dólares

Sinners — 15,4 millones de dólares

A Minecraft Movie — 5,9 millones de dólares

The Accountant 2 — 5 millones de dólares

Hurry Up Tomorrow — $3,3 millones

Friendship — 1,4 millones de dólares

Clown in a Cornfield — 1,3 millones

Kiki's Delivery Service — 1,1 millones

Until Dawn — 800 mil dólares

AO