Festival Internacional de Cine de Cannes 2025: Bono U2 y Robert De Niro

Esta semana arrancó el Festival Internacional de Cine de Cannes donde se dieron cita las celebridades más reconocidas del mundo del cine, mismas que hicieron su aparición en la “Tapis Rouge” y desfilaron frente a las cámaras y la prensa internacional.

Desde la costa azul de Francia, el festival celebra su 78º edición con algunas sorpresas que no dejan de impactar a los cinéfilos y a los amantes del séptimo arte , con el desfile de grandes figuras hollywoodenses que llenan de glamour el Palacio de Festivales, convierten el festival en el epicentro del mundo cinematográfico, y transforman a la pequeña villa francesa en un espectacular set, donde interactúan y compiten las estrellas del momento por el codiciado y venerado premio de la Palma de Oro.

La misma noche de la inauguración, el festival arrancó con un extraordinario homenaje que aglutinó a todos los invitados en el Gran Teatro Lumiere para rendirle un emotivo reconocimiento al gran actor Robert Anthony De Niro quien fue el merecedor de la Palma de Oro Honorífica por su celebérrima trayectoria en el mundo del cine.

Durante la presentación del galardonado, el actor Leonardo DiCaprio le pidió a su colega octogenario que pasara por su máximo galardón de oro, quien de inmediato hizo su aparición en el escenario partiendo plaza en medio de una ovación de más de 5 mil asistentes que le aplaudieron al genio de la actuación que cautivó al mundo con actuaciones legendarias en películas como: El Padrino, Frankenstein y Casino, recibiendo de manos de su colega, y al borde de las lágrimas el insigne reconocimiento, y el más grande homenaje que puede recibir un actor en uno de los festivales de cine más importantes del mundo cinematográfico.

Después de la ovación, Robert De Niro comenzó su discurso con un duro mensaje para el inquilino de la Casa Blanca, a quien sin mencionar su nombre le lanzó una fulminante crítica ante la amenaza de grabar con el 100 por ciento las producciones hollywodenses que fueran filmadas fuera de la unión americana: “Tenemos que actuar ya, sus ataques contra el cine son inaceptables”. Entre otras cosas señaló: “Somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo”, cerrando su discurso con una frase de la Revolución Francesa.

No es la primera vez que el actor insulta a Donald Trump, en el año 2018 en su primer periodo como presidente, De Niro participó en los Premios Tony en Nueva York abriendo el evento con un iracundo ataque diciendo: “I Want a say one thing… Fuck Trump”, recibiendo la ovación de los presentes.

Al siguiente día Robert De Niro impartió una masterclass, donde señaló que teme a la muerte: “Sí que le tengo, pero no tenemos elección y eso me lleva a afrontarla de otra manera”.

En el tercer día de festividades, se presentó ante la alfombra roja una inesperada estrella que impactó a los presentes, cuando vieron llegar al ícono de la banda de rock más taquillera del mundo: Bono y su colega The Edge junto al actor Sean Penn, quienes rompieron el paradigma del festival y en una muestra de apoyo y solidaridad al pueblo de Ucrania, llegaron acompañados de 7 militares ucranianos vestidos con sus indumentarias de guerra, para proclamar desde el escenario más representativo del momento, un profundo reclamo contra el gobierno ruso por su injusta y desalmada guerra fratricida que ha costado la vida de miles de personas inocentes.

Después de las fotografías, los abrazos y saludos, pasaron al salón donde se proyectaría el documental del vocalista de U2, titulado: “Stories of Surrender” (historias de rendición) del director Andrew Dominik, producido por Brad Pitt y próximo a estrenarse en Apple.

Después de la proyección del documental que trata sobre su vida, Bono tomó el micrófono y dijo a los presentes: "Mussolini, el hombre del bigote, y su amigo Goebbels tuvieron la idea del Festival de Cine de Venecia; lo habían controlado. Cannes se fundó en 1939 para combatir el fascismo y, ahora que el mundo vuelve a estar amenazado… hubo que esperar hasta 1946 para que el festival arrancara, y ahora representa la libertad, es un bastión de libertad, como toda Francia. Viva Francia!" dijo el Rockstar arrancando los aplausos de todos los presentes rematando con la frase: ¡Slava Ukraini! (Gloria a Ucrania).

