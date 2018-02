Estos son los tráilers que deja el Super Bowl

Uno de los eventos mas importantes del año es sin duda el Super Bowl, pues además de regalarnos al campeón de campeones del emparrillado, también es una vitrina en que gran parte del mundo está atento para ver los nuevos avances cinematográficos que en e él se muestran por primera vez, por ello te mostramos los tráilers que este Super Bowl LII no deja:

Esta nota se estará actualizando constantemente

Jurassic World: El Reino Caído: ¿Salvar a los dinosaurios de una nueva extinción? Es la primicia de la quinta aventura creada en 1993 por Steven Spielberg.

Owen Grady (Chris Pratt) y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) regresan a la Isla Nublar para rescatar de una erupción volcánica a las criaturas que ahí habitan.

Han Solo “Una Historia de Star Wars”: Se trata del segundo spin-off de la saga tras 'Rogue One (2016). Es tiempo de ver la historia del contrabandista más sagaz de la Galaxia: Han Solo, está vez interpretado por Aiden Ehrenreich al lado de su inseparable Chewbacca (Joonas Suotamo) y Lando Calrissian (Donald Glover). Este es un pequeño teaser ya que el tráiler completo será revelado el día de mañana

Avengers Infinity War: Una de las cintas más esperadas no sólo de este año, si no de la última década nos deja ver un nuevo teaser. Hasta el momento no se ha difundido el material en buena calidad, pero en redes ya circula el avance.

Misión Imposible 6: Repercusión: Ethan Hunt (Tom Cruise) está de vuelta en la y tendrán que lidiar con los estragos de una misión fallida.

Cloverfield Paradox: Se trata de una saga que han llevado sigilosamente, sin muchos aspavientos bajo la tutela de J. J. Abrams. La tercera parte llegará directamente a Netflix