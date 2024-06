Ante el rápido crecimiento y los cambios propios de la niñez, renovar el clóset de tus hijos se convierte en algo más que una simple actividad rutinaria; pues cada etapa trae consigo nuevas necesidades, gustos y preferencias que representan una oportunidad ideal para adaptar o renovar su guardarropa.

De acuerdo con KidsHealth, los niños de seis a 12 años de edad, tienen un ritmo de crecimiento de seis a siete centímetros por año, lo que hace que al menos un par de veces al año necesiten comprar nuevos pantalones, zapatos o camisetas.

Renueva el clóset de tus hijos. ISTOCK.

Renovar el clóset de los más pequeños no solo les brinda prendas nuevas y frescas, sino que también les permite descubrir y reflejar su personalidad a través de su vestimenta. No obstante, si no sabes bien cómo dar inicio a esta actividad, GoTrendier, app de moda sostenible, comparte algunos consejos prácticos para realizar esta tarea con éxito:

Clasifica su ropa según edad y tamaño

Un gran primer paso es clasificar su ropa según su edad y tamaño. Esto ayudará a identificar fácilmente qué prendas aún les quedan y cuáles han quedado pequeñas. Una estrategia adicional es organizar la ropa por tipo y función. Es decir, agrupar juntos los artículos de vestir según su propósito, como ropa deportiva, atuendos formales o ropa de diario. Al hacerlo, se facilita la tarea de encontrar lo que se necesita para cada ocasión y se optimiza el espacio en el armario.

Retira la ropa que ya no les quede

Es importante ser sinceros y por más que sea la playera de su primer día de clases o el pantalón con el que dio sus primeros pasos, retirar del clóset aquellas prendas que ya no les quedan. Si bien, puede ser difícil deshacerse de la ropa que alguna vez les quedó perfecta, mantener prendas demasiado pequeñas solo ocupa espacio y dificulta que las y los infantes tengan a la mano ropa cómoda y a la medida.

Implementa un sistema de rotación

Para asegurarte de que tus hijas o hijos utilicen todas sus prendas antes de que les queden pequeñas, considera implementar un sistema de rotación basado en la variedad de prendas y ocasiones. Organiza las prendas de manera que cada semana o mes, tus hijas o hijos utilicen conjuntos diferentes, asegurándote de que todas las piezas tengan su momento de uso. Esto no solo les brindará la oportunidad de lucir todas sus prendas, sino que también les enseñará a combinar la ropa de diferentes maneras y a apreciar la diversidad que tienen en su poder.

Considera opciones de reutilización

Antes de desechar la ropa que ya no les queda, considera opciones de reutilización como donarla o regalarla a algún familiar, la venta en línea, mediante alguna plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano también es una gran opción.

“En la actualidad ya existe una sólida participación con respecto a prendas de niños dentro de la comercialización de moda de segunda mano. Dentro de la plataforma, ya podemos encontrar miles de prendas de todos los estilos y tallas” señala Cecilia Ollero, country manager de GoTrendier en México “La ropa que ya no usamos puede convertirse en un tesoro para alguien más. Además, esto permite reducir el desperdicio textil y contribuir a un ciclo más sostenible y consciente de la moda” concluye.

Siempre tómalos en cuenta

Durante el desarrollo de esta actividad es crucial involucrar a tus hijas e hijos. Por ejemplo, revisar juntos su armario para identificar qué prendas ya no les sirven o simplemente no les gustan, también, es clave permitirles tomar decisiones sobre qué prendas desean tener. De esta forma, no solo estarás logrando un clóset renovado y totalmente funcional, sino también fomentando el desarrollo de su personalidad y estilo propio.

Renovar el clóset de tus hijas e hijos no es solo una cuestión de actualizar su ropa; es un proceso que nos lleva por las distintas etapas de su crecimiento, a través de un viaje lleno de recuerdos y bellos momentos. Sin duda, cada prenda evoca risas, aventuras y algunas travesuras. Sin embargo, es importante recordar que así como los niños crecen y evolucionan, también lo hace su estilo y personalidad. Además, fomentar una participación activa por parte de las y los pequeños puede convertir esta actividad en una experiencia enriquecedora y significativa para toda la familia.

Con información de GoTrendier.

