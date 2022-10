Estas famosas han regresado el anillo de compromiso

Ahora que Maite Perroni se va a casar con el productor Andrés Tovar la felicidad de sus fans y amigos se manifestó en empatía con la actriz quien, se casará después de haber estado comprometida en el pasado sin lograrlo.

"Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas", escribió la actriz en la foto de Instagram donde anunció su futura boda. En 2018 la ex RBD estuvo comprometida con el cantante Koko Stambuk, pero el año pasado terminaron su relación. Ella no es la única famosa que ha huido del altar en alguna ocasión.

Estas son las novias fugitivas más famosas:

Belinda

El mundo del espectáculo quedó atónito cuando la cantante anunció su compromiso con el intérprete Christian Nodal, quien a pesar de ser menor que ella parecía haberla conquistado de verdad. Belinda ha tenido varias relaciones sentimentales públicas que parecen ir dirigidas hacia la boda por ejemplo con Giovani dos Santos o con el ilusionista Criss Angel, sin embargo en la actualidad sigue feliz y soltera.

Adamari López

Después de haber estado casada con el cantante Luis Fonsi, la actriz Adamari López entusiasmó a sus fans cuando mientras tenía una relación con el bailarín Toni Costa, ambos fueron a joyerías buscando sortijas de compromiso. De su relación de 10 años nació su hija Alaia, pero ellos se separaron en mayo del 2021.

Ariana Grande

En algún momento surgió la idea de que la cantante Ariana Grande podría tener mala suerte con los compromisos, pues antes de casarse con Dalton Gomez sufrió varias rupturas amorosas fuertes como la que tuvo con el fallecido rapero Mac Miller y su compromiso fallido con Pete Davinson, que fue el primero que le dio anillo. Sin embargo ella finalmente llegó al altar el año pasado.

Mariah Carey

Quien aprovechó el fracaso fue la cantante Mariah Carey, que en 2018 vendió el anillo que le había dado el empresario James Packer por más de un millón de euros. Este fue considerado una de las joyas más caras de compromiso en el mundo del espectáculo, pues tenía 36 quilates. La intérprete de "When you believe" estuvo casada con el productor Tommy Mottola y el rapero Nick Cannon, pero hoy sólo tiene un noviazgo con Bryan Tanaka.

Britney Spears

Aunque en junio pasado la princesa del pop se casó con su actual pareja Sam Asgharien en su vida amorosa ha habido varios tropiezos que incluyen un matrimonio con su mejor amigo que fue anulado después de 55 horas, la anulación de un compromiso en 2013, con su entonces representante Jason Trawick y por supuesto su boda con Kevin Federline, padre de sus hijos, de quien se separó en 2006.

Lady Gaga

Apenas en 2019 la cantante Lady Gaga rompió su compromiso con el representante Christian Carino, pero no era la primera vez que la también actriz experimentaba esta sensación, pues en 2015 su novio Taylor Kinney le entregó un romántico diamante en forma de corazón que perdió su promesa cuando la pareja se separó un año después.

Paris Hilton

Si se tratara de una colección de anillos de compromiso probablemente Paris Hilton ganaría. La socialité tienen cuatro anillos de compromiso siendo el último el que le dio Carter Reum, su actual esposo, sin embargo antes ella rompió su compromiso con varias parejas iniciando con Jason Shaw en 2003, Paris Latsis en 2005 y Chris Zylka en 2018.

FS