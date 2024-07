A horas del inicio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, varios incidentes han sacudido el evento, poniendo en entredicho el espíritu olímpico que debería prevalecer en estas competiciones. El certamen, con una filosofía que enaltece la unidad y la paz a través del deporte, inició con violencia, espionaje y hurto.

El primer incidente notable ocurrió durante el partido de futbol varonil entre Argentina y Marruecos, de la fase de grupos del torneo, que se vio interrumpido cuando varios aficionados invadieron el campo. Los fanáticos, enardecidos por decisiones arbitrales y un ambiente ya tenso, protagonizaron una invasión de cancha que culminó en agresiones físicas. Las fuerzas de seguridad tardaron varios minutos en controlar la situación y garantizar la seguridad de los jugadores y cuerpos técnicos. Este episodio subraya las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en los eventos masivos y la necesidad de medidas preventivas más estrictas.

En un evento separado, pero igualmente alarmante, se denunció un caso de espionaje en el futbol femenino. El equipo de Canadá, vigente campeón olímpico, fue sorprendido espiando a la Selección de Nueva Zelanda durante una práctica previa a su enfrentamiento. Según informes, un analista canadiense no acreditado y Bev Priestman, miembro del equipo técnico canadiense, utilizaron un dron para obtener información estratégica del equipo rival. Este acto fue rápidamente condenado por la comunidad deportiva, lo que resultó en la exclusión del analista del equipo canadiense y la ausencia de Priestman en el siguiente partido.

Por último, el equipo australiano de ciclismo BMX denunció el robo de equipo esencial durante su traslado a París. Según los atletas, varios artículos necesarios para su preparación y efectos personales fueron sustraídos, aunque las bicicletas, afortunadamente, permanecieron intactas.

Bochornoso arranque

De la euforia por un empate agónico a masticar bronca por una derrota escandalosa.

Argentina, dos veces ganador del oro, tropezó 2-1 ante Marruecos ayer en un accidentado debut del futbol de los Juegos Olímpicos de París, que incluyó un gol anulado por el VAR luego de dos horas interrumpido el partido por incidentes con la parcialidad marroquí.

“Insólito”, sentenció el astro Lionel Messi en sus redes sociales tras seguir los vaivenes de sus compatriotas desde su residencia en Miami.

La Albiceleste había puesto 2-2 el marcador con un cabezazo de Cristian Medina en el último suspiro de los 15 minutos de reposición en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Varios aficionados con casacas de Marruecos invadieron el campo de juego y otros lanzaron objetos contra la banca de Argentina.

Ambos equipos se retiraron al vestuario y todo indicaba que el partido había finalizado en un empate. Tanto la transmisión oficial de televisión como la página oficial de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) reportaron que el resultado final había sido un empate.

Sin información oficial de por medio, el encuentro se reanudó dos horas, después con las tribunas vacías debido a que la Policía había desalojado a los espectadores. El árbitro sueco Glenn Nyberg informó a los jugadores que la revisión del VAR había advertido posición adelantada del jugador argentino y que debían completarse tres minutos de partido. El tanto del empate se anuló y se decretó el resultado final al cabo de tres minutos.

“Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo”, dijo el técnico argentino Javier Mascherano. “Durante una hora y 20 estuvieron revisando una jugada. Déjame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. El partido fue suspendido por la seguridad. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas".

El comité organizador de París 2024 dijo en un comunicado que el partido “fue suspendido debido a una invasión del terreno de juego por parte de un reducido número de espectadores. Luego el partido se reanudó y pudo concluir sin problemas”

Acotó que “está trabajando con las partes interesadas relevantes para comprender las causas e identificar acciones apropiadas” en la que fue la primera jornada oficial de actividad deportiva de los Juegos.

Los africanos se impusieron con un doblete de Soufiani Rahimi a los 45 y 49 minutos del partido por el grupo B. Giuliano Simeone descontó para la Albiceleste a los 68 minutos.

AP

El encuentro se reanudó con las tribunas vacías. AFP/A. Finistre

Los argentinos interponen un reclamo ante la FIFA

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), emitió un comunicado mediante la red social X, en el que consideró lamentable lo que vivieron los jugadores de su Selección en Saint-Étienne.

“Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia”.

“Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados que entendían que el juego no se debía reanudar”, añadió.

En el mensaje, “Chiqui” Tapia advirtió que se presentaría un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Más tarde, la AFA emitió otro texto en el que anunció la presentación formal de ese recurso.

“Es imperioso garantizar la seguridad de los protagonistas para el desarrollo pacífico de este hermoso deporte que es el fútbol y desde la Casa Madre del Fútbol Argentino, haremos lo necesario para que esto suceda”, indicó.