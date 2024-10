Esta es la actriz de Netflix que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años

Al ajustar su brasier, la artista notó un bulto anormal en su pecho del que no se había percatado antes y de inmediato se asustó, pues conocía lo que eso significaba.

Miranda McKeon es una actriz estadounidense conocida por interpretar al personaje Josie Pye en la serie de Netflix/CBC "Anne with an e". El mismo año en el que la producción fue cancelada, McKeon pasó a formar parte de los casos más extraños de cáncer de mama, en especial porque en su familia no existe ningún antecedente de la enfermedad y solo el 2% de los casos se presentan a esa edad.

La lucha de Miranda contra el cáncer ha cambiado su forma de vivir, por ello, recientemente compartió su experiencia en exclusiva para la revista People Health.

La lucha de Miranda McKeon contra el cáncer

A finales del año 2019, Miranda McKeon acababa de terminar su primer año en la Universidad del Sur de California y planeaba tener un gran verano, sin embargo, un bulto extraño en pecho, que la preocupó de inmediato, modificó sus planes.

"Me enseñaron de pequeña que cuando sientes un bulto en el pecho es un indicativo del cáncer de mama" , fue lo que pensó la actriz luego de palpar la anomalía en su seno.

De inmediato, Miranda solicitó la opinión médica. Le pareció extraño que la doctora la contactara por un mensaje y, al llamarla, le confirmó lo peor:

"Ella dijo que tenía cáncer y que éste ya se había extendido a mis ganglios linfáticos. Fue un momento surreal. Me puse emocional de inmediato y recuerdo haber llamado a mi madre en seguida".

En los siguientes siete meses a su diagnóstico, Miranda se sometió a 8 rondas que quimioterapia, una doble mastectomía y 25 sesiones de radiación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer (NCI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el cáncer de mama es extremadamente raro en mujeres de los 15 a los 19 años de edad.

El cáncer cambió su vida

Luego de pasar muchas dificultades, la actriz declaró para People Health que están sucediendo muchas cosas buenas en su vida.

Hoy, con 22 años de edad y libre de cáncer de mama desde febrero del 2022, Miranda McKeon ha reformado la manera en la que veía la vida: "Me he vuelto muy consciente del tiempo que tenemos en esta tierra, y eso es algo por lo que estoy muy agradecida".

“Mirar a otras mujeres jóvenes con quienes podía identificarme y verlas enfrentar el tratamiento fue definitivamente una de las únicas cosas que me ayudaron a salir adelante. He visto y conectado con muchas más personas que han sido diagnosticadas a una edad temprana”.

Desde que se recuperó, McKeon se ha comprometido a ayudar a otras mujeres a cuidar su salud compartiendo su propia historia.

