Esta Navidad llega la comedia mexicana 'Una pequeña confusión'

Este 25 de diciembre se estrena en salas de cine la comedia mexicana “Una pequeña confusión”. Distribuida por Videocine, el filme cuenta con las actuaciones estelares de Ana de la Reguera, Juanpa Zurita, Vico Escorcia y Cristo Fernández, quienes desarrollan una divertida trama llena de enredos donde dos parejas que buscan tener un bebé por inseminación artificial se enfrentarán a la terrible noticia de que el esperma de los padres en cuestión fue intercambiado.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con los actores sobre este proyecto que aborda temáticas como la maternidad, el amor y los arquetipos sociales. Ana y Cristo son “Lola” y “Cuauh”, una pareja progresista de clase media en pro del feminismo y el arte. En tanto, Juanpa y Vico son “Iñigo” y “Majo”, un matrimonio joven y conservador que vive de manera privilegiada con el anhelo de formar una familia.

Protagonistas de la comedia mexicana "Una pequeña confusión". EL INFORMADOR/A. Navarro.

Es así que con dos bebés en camino y mucho que explicar, ambas parejas enfrentan nueve meses de una montaña rusa emocional, confrontando sus nuevas realidades, sus vidas y visiones para la crianza, los estándares sociales y el amor, que son drásticamente diferentes. “El guion habla mucho de esto, de dos parejas opuestas que viven en sus burbujas, pero que no por eso tienen que estar bien o mal, sino que ya tienen su mundo muy hecho y bien formado. Sin embargo, una pequeña confusión llega a sacarlos de su zona de confort y obviamente vana a tener que entender y convivir con personas que nunca se lo hubieran imaginado. Además, me gustó mucho hacer a un personaje que es muy diferente a mí y compartir escena con mis compañeros”, expresa Ana de la Reguera.

Con respecto a la pareja que hacen Juanpa y Vico, el actor e influencer resalta que sus personajes tienen la presión social a tope y creo que eso ellos no lo saben, porque lo viven como la normalidad, para ellos eso es el 1,2,3,4 (de los pasos que tienen que seguir). ‘Iñigo’ y ‘Majo’ son una pareja que se conocen desde chiquitos, fueron a la universidad, se casaron después y lo que sigue en el libro de la vida es tener a sus hijos, pues es el propósito que ellos tienen, pero peor aún cuando no lo pueden lograr y por eso acuden a la inseminación artificial que para ellos era impensable por sus valores religiosos con los que crecieron”.

Sobre la química que generaron, confiesa Vico que ella admira mucho a Juanpa, “trabajar con él es padrísimo. Siempre le he dicho que tiene tablas en la comedia y que tiene un ingenio que se construyó por años a través de la creación de contenido y de producir sus propias historias y que eso se nota en el set porque resuelve con mucha facilidad. Es super lindo trabajar con alguien que está abierto a que nos comuniquemos donde generamos este amor tan dulce y tan inocente que se ve en la pantalla”.

En cuanto a crear a “Majo”, refiere que aunque son muy distintas ella y el personaje, coinciden en que “son muy ñoñas”, “nos encanta tener todo muy bien organizado, bajo control y en orden. Pero, en cuanto a valores y la visión de la vida, somos muy distintas. Entonces, fue muy interesante deconstruir mi propio concepto de la vida, la religión, la familia y los hijos, pero a su vez, construir ese mundo que es el de ‘Majo’ y defenderlo hasta sus últimas consecuencias”.

Cristo Fernández, Ana y Juanpa son productores de esta película, para Cristo no es nada nuevo, pues es una práctica que ha ido desarrollando en sus proyectos recientes.

“Lo bonito es que está, es una coproducción encabezada por Jorge Aragón de Videocine y al ser así, hay un aparte de ideas, que es algo que yo me llevo mucho de este proyecto. Donde Juanpa, Ana y yo teníamos el mismo objetivo, tratar de contar y hacer una película mexicana distintas. Si te cuentan la sinopsis podrías imaginarte una caricatura, que no tengo nada en contra, me gustan las caricaturas, pero creo que tenemos muchas historias muy chidas en México , con mucho folclor y esperamos nosotros a partir de este 25 de diciembre ser parte de ese nuevo movimiento en el cine mexicano”.

Cristo Fernández, Ana de la Reguera, Vico Escorcia y Juanpa Zurita, protagonizan la comedia mexicana Una pequeña confusión, la cual estrena este 25 de diciembre en salas de cine. EL INFORMADOR/A. Navarro.

SINOPSIS

En esta comedia llena de eventos surrealistas, dos parejas que buscan tener hijos recurren a la inseminación artificial como último recurso. La ciencia no falla y la prueba da positivo, pero los humanos sí: “Una pequeña confusión” –nada pequeña– provoca que la doctora (Diana Bovio) intercambie accidentalmente las muestras de esperma. Ahora cada futura mamá lleva el bebé de un completo extraño.

 

