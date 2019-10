"Espérame en el cielo corazón"; Anel se despide de José José

Por fin llegó el momento en que Anel se despidiera de quien fuera su esposo y padre de sus hijos, José Joel y Marysol, y antes de que estuviera frente a las cenizas de José José, utilizó su cuenta de Instagram para decirle adiós.

Ana Elena Noreña, nombre real de la exmodelo, subió una imagen de su enlace con el "Príncipe de la canción" y la acompañó con un sentido mensajes en donde le asegura que él siempre será su más grande amor.

Mexicanos despiden a José José ahora en la Basílica de Guadalupe

"Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad...", escribió.

El intérprete de "Lo que no fue no será" y "Amnesia" y la exReina de Belleza, se conocieron tras la separación de él con su primera esposa, la actriz Natalia "Kiki" Herrera Calles, nieta del Presidente Plutarco Elías Calles.

Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio en 1990, debido a problemas derivados de los manejos fraudulento de sus ganancias como cantante por parte de su mánager y cuñado. Tiempo después se dijo que otro de los factores por lo que decidieron romper fue debido a las adicciones de José José.

Ahora Anel en el mismo mensaje le aseguró que no habrá más obstáculos para seguir amándose. "Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos...".

Anel también agradeció el apoyo que la gente le ha brindado tanto a ella como a sus hijos para conseguir traer al menos las cenizas del cantante nacido en Claveria.

