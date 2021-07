Escalofriante misterio: se hacen “Viejos” en un día

La cinta “Old” (“Viejos”) llega al cine esta semana, con guion y dirección del aclamado cineasta M. Night Shyamalan (“El sexto sentido”). La trama presenta a unos vacacionistas que arriban a una paradisiaca playa, pero la belleza del lugar esconde un misterio aterrador que los lleva a envejecer a gran velocidad. Con este toque sobrenatural, característico en algunas obras de Shyamalan, la cinta cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal, Alex Wolff, Vicky Krieps y Thomasin McKenzie.

Un reto para el realizador fue encontrar la manera adecuada de contar la historia en el guion, según platicó con EL INFORMADOR: “La cadencia del guion es donde tratamos de encontrar el ritmo de este efecto, los eventos que les suceden a los personajes, cómo desenvolver mejor el misterio. Está este misterio en una sección del guion, con todas las cosas que quería poner. Quise ser implacable en el sentido de no dejar que se internalice algo cuando ya sucedió algo nuevo. Es buscar un tono raro en toda la película, hasta el final. Se siente como un capítulo de ‘La dimensión desconocida’”.

Parte de la película se centra en el núcleo familiar: “Escribí esta historia hace aproximadamente dos años y la filmamos durante pandemia, es como una especie de narración irracional de la que acabas enamorado…Cuando escribía el guion pensaba que no había visto a la familia en el centro de un evento de esta naturaleza… Recurrí al ‘qué pasaría si…’ por lo que utilicé eso de ir de vacaciones y de pronto los niños están creciendo muy rápido, la base del tiempo avanzando muy de prisa… Lo que genera miedo”.

Comenta que en el filme el veloz paso del tiempo se vincula con el miedo a la muerte: “Cuando pensé en hacer esta película me preguntaba sobre el miedo hacia algo inexistente que nos asusta, no algo que nos persigue, sino al tiempo. Resultó que las audiencias en cualquier parte se pueden vincular con esta noción del miedo, lo encuentran terrible. Probablemente es nuestra relación con el tiempo y el miedo a morir. Supongo que fue como cuando he hecho películas de fantasmas. Ver pasar una vida entera en un solo día es algo universal. Vemos a los jóvenes en nuestra familia y nos preguntamos cómo pasa el tiempo tan rápido, o cuando vemos a nuestros padres envejecidos. Creo que compartimos eso, independientemente de la cultura”.

En “Viejos” el director interpreta al conductor de la camioneta que lleva a los personajes a la playa. Sobre incluirse en la pantalla, el cineasta platicó: “A veces cuando escribo no es posible, porque está muy contenida la trama, no encajo. En esta resultó posible, es alguien que trabaja en el resort y podría parecerse a mí. Es curioso, nos divertimos mucho filmando esas escenas, formar parte así”. Además, hay un personaje que constantemente realiza preguntas, donde también se refleja el director: “Siempre hay un joven personaje que me representa en cierto sentido. Me interesan todos, quiénes son. En cierto sentido la película es este grupo de gente enfrentándose a este dilema, con las cosas moviéndose muy rápido. Quienes tratan de vencer al tiempo tienen un final no muy feliz”.

Ya que la cinta toca el tema del tiempo y su manera en que pasa, “Old” se vincula con nuestra contemporaneidad donde la crisis de salud trastornó la forma en que percibimos el tiempo: “La pandemia nos obligó a bajar la velocidad, nos hizo darnos cuenta de qué tan rápido íbamos, sin estar presentes. En cierto sentido nos obligó a estar presentes por un momento. Lo que se siente incómodo es cómo dejamos ir nuestras maneras tóxicas de no estar presentes, y el shock del sistema. ¿Esta es la manera en que quiero vivir mi vida? ¿Esta gente es con la que quiero estar? Los personajes en la película se dan cuenta de la velocidad con que pasa su vida se dan cuenta de eso. Y así nos sentimos”.

M. Night Shyamalan habló sobre cómo fue trabajar con Gael García: “Habíamos hablado antes de trabajar juntos. Me encanta, tiene una combinación de ser un gran hombre de oficio, pero también es un hombre del entretenimiento. Siempre encuentra una manera divertida de hacer las cosas. Todas esas características son muy importantes en la película. Creo que somos muy similares, en muchas cosas”.

El guion y dirección del filme es del aclamado cineasta M. Night Shyamalan. ESPECIAL/Universal Pictures

Sinopsis

Este verano, el visionario director M. Night Shyamalan revela un escalofriante y misterioso thriller sobre una familia en sus vacaciones, quienes descubren que la aislada playa donde se relajan durante unas cuantas horas, de alguna manera los está haciendo envejecer de manera acelerada… reduciendo su vida entera a un solo día.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV