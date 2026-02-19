El actor estadounidense Eric Dane, recordado por dar vida al doctor 'Mark Sloan' en la exitosa serie Grey's Anatomy, falleció este jueves a los 53 años de edad.

La noticia fue confirmada por la revista People, que difundió un comunicado emitido por la familia del actor.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", señala el mensaje.

En abril de 2025, Dane reveló públicamente que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas responsables de controlar los movimientos musculares del cuerpo.

La ELA provoca un deterioro gradual de las células nerviosas y de las conexiones que permiten funciones básicas como caminar, hablar con claridad e incluso respirar. De acuerdo con especialistas, la mayoría de los pacientes tiene una expectativa de vida de entre tres y cinco años después de recibir el diagnóstico, aunque cada caso puede evolucionar de manera distinta.

Además de su participación en Grey’s Anatomy, el actor también formó parte del elenco de la serie Euphoria, donde continuó demostrando su talento y presencia en pantalla.

Con información de AP

MF