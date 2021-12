Eréndira Ibarra, en la red de “Matrix”

Una de las franquicias más importantes de la cultura pop es “Matrix”, la cual está de regreso con su cuarto capítulo llamado “Resurrecciones”, bajo la dirección de la cineasta Lana Wachowski. El público verá el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, interpretando a sus icónicos personajes “Neo” y “Trinity”, respectivamente.

La cinta llega a la cartelera este 22 de diciembre. Una de las grandes sorpresas que tiene el filme es la aparición de la actriz mexicana Eréndira Ibarra, quien da vida a “Lexy”. En entrevista para EL INFORMADOR, habla sobre este proyecto que la llena de emoción.

“Estoy que no quepo en mí. Estoy muy orgullosa, muy enamorada de este proyecto, muy agradecida con Lana y con James (McTeigue) y todas las personas involucradas por invitarme a ser parte de él. Diría que es un sueño hecho realidad, pero como he dicho, nunca soñé algo de este nivel, es algo extraordinario”.

Eréndira ya había trabajado con Lana Wachowski en la serie para Netflix, “Sense8”, por lo que adentrarse de nuevo a sus ideas locas y revolucionarias fue como sentirse en casa. “Esto fue de las cosas que más agradecí, siento que cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con Lana es como si creciera mi espíritu, mi mente y mi corazón. Ella me da vida en muchos sentidos, fue regresar a casa y estar con mi mamá y mis hermanos. Toda la banda en el set, los que no habían estado en ‘Matrix’, eran de ‘Sense8’, desde vestuario, sonido y cámaras. Entonces, literal era regresar a abrazar a mi familia que hace mucho que no veía y entrarle a contar una de las historias más importantes de todas nuestras vidas”.

En cuanto a darle vida a “Lexy”, una de las protagonistas de esta cuarta entrega, la actriz de “Las Aparicio” explica: “Justo desde que ‘Lexy’ estaba escrita, ya saltaba, y como además Lana escribió a los personajes específicamente para nosotros, fue muy bonito, porque en cuanto la leí, me vi reflejada, me vi en lo que simboliza ella dentro de la historia, así que fue muy fácil ponerme su traje y sentirme para de la historia y del mundo de ‘Matrix’, porque Lana me llevó de la mano desde el primer momento, desde el guion. Y eso es algo que me ilusiona mucho, yo ahora veo la película y me acuerdo de mi primera sentada enfrentándome con el personaje y veo todo lo que estaba escrito y más, o sea, (la directora) lo perfeccionó”.

Sobre la premisa que plantea la cinta en cuanto enfrentarse a dos mundos, el de la vida cotidiana y el que está detrás de él, una analogía que guarda muchas verdades, porque las personas continuamente se están debatiendo a sí mismos tanto interna como externamente, Eréndira dice que ella también vive en ese combate constantemente.

“Todas las mañanas me despierto, me tomo mi pastilla roja y me pongo mis lentes violetas (risas), para salir al mundo y tratar de reprogramarme y de reconstruir a partir del amor y desde mi corazón. Y siento que es justamente lo que inspira esta película, tomarte la pastilla y enfrentar esta guerra que tenemos interna y externa desde el amor”.

Agrega que “no es nuestra culpa que estemos parados aquí, atravesados por tantas opresiones y por tantas broncas, porque la culpa la tiene el sistema y la programación, y lo maravilloso de esto es que pueden ser modificados cuando las personas se unen”.

En cuanto a ser partícipe de las secuencias de acción, Eréndira anota que la experiencia le encantó y que le gustaría volver a otro proyecto de este tipo para prepararse con más rigor, en esta película, no solo se quedó con el aprendizaje de los dobles de acción, también tomó nota de lo que hicieron en el set Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

¿De qué trata?

En “Matrix Resurrecciones” la audiencia regresará a un mundo con dos realidades, la de la vida cotidiana y la que hay detrás de ella. Para descubrir si su realidad es una construcción física o mental, o para conocerse realmente a sí mismo, el “Thomas Anderson” (Reeves) tendrá que optar por seguir al conejo blanco una vez más. Y si “Thomas” / “Neo” ha aprendido algo, es que la elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de salir o entrar en la “Matrix”.

Por supuesto, “Neo” ya sabe lo que tiene que hacer, lo que aún no sabe es que la “Matrix” es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca.

MQ