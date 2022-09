Para aquellos que gustan de historias basada en la literatura, Érase una vez un genio es una de ellas. La cinta es protagonizada por Tilda Swinton e idris Elba, y dirigida por el reconocido cineasta George Miller, quien tras años de receso regresa a la escena del séptimo arte con esta aventura fantástica.

Érase una vez un genio. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La trama basada en el libro The Djinn in the Nightingale’s Eye de A. S. Byatt, publicado hace casi 30 años, narra una aventura fantástica, en la que una mujer de nombre Alithea descubre un genio en una botella.

Érase una vez un genio. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Consciente de que ninguna historia sobre deseos concedidos tiene un final feliz, Alithea se niega a pedir los tres deseos que liberarían al genio. En un esfuerzo por convencerla, él le cuenta sus aventuras a través del tiempo entre épocas de reyes y faraones, y cómo el haber amado a la mujer equivocada lo obligó a convertirse en prisionero de una botella, solo, por una eternidad.

Él anhela libertad, ella anhela compañía, quizás encuentran en el otro lo que siempre anhelaron y necesitaron.

Haz tu plan de pareja, en familia o con amigos y elige la sala de tu preferencia para divertirte con una excéntrica historia de cine.

Érase una vez un genio

(Three Thousand Years of Longing)

De George Miller .

Con Tilda Swinton, Idris Elba.

Australia-Estados Unidos, 2022.

XM