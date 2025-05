La banda estadounidense My Chemical Romance confirmó este lunes su tan esperado regreso a México como parte de la gira The Black Parade North American Tour. El concierto se llevará a cabo el próximo 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México .

Originarios de Nueva Jersey, My Chemical Romance estará acompañado en esta ocasión por la banda sueca The Hives, reconocida por su potente presencia en vivo, lo que promete una noche inolvidable para los fanáticos del rock alternativo y el post-hardcore.

La preventa exclusiva para clientes HSBC se realizará los días 22 y 23 de mayo, mientras que la venta general de boletos iniciará el 24 de mayo a través de Ticketmaster. Se recomienda estar atentos, ya que se espera una alta demanda para este concierto.

Tras una pausa de más de un año, My Chemical Romance anunció en noviembre pasado su regreso a los escenarios con la gira que inicialmente solo contemplaba fechas en 10 ciudades de Estados Unidos durante el verano de 2025. Sin embargo, este 19 de mayo se confirmó que la Ciudad de México también formará parte de esta nueva etapa en la historia de la banda.

El grupo está liderado por Gerard Way, reconocido por su faceta como escritor de cómics. Lo acompañan Ray Toro y Frank Iero en las guitarras, y su hermano Mikey Way en el bajo, conformando una alineación que marcó a toda una generación con himnos como "Welcome to the Black Parade" (2006), Helena y I'm Not Okay (2004).

Cabe recordar que la última visita de My Chemical Romance a México fue en 2022, durante el festival Corona Capital, donde ofrecieron su primer show en el país tras una ausencia de 15 años, desatando la euforia de miles de seguidores nostálgicos del delineador negro.

El concierto que tendrá lugar en 2026 es una oportunidad única para reencontrarse con una de las bandas más influyentes del rock alternativo y post-hardcore de la década de los 2000.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Esta es la mejor canción de My Chemical Romance, según la IA

OF