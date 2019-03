Enrique Iglesias regresa a México para presentar dos conciertos

Enrique Iglesias vuelve a la Ciudad de México, así lo anunció a través de sus redes sociales. Se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 7 de junio y una semana después en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.

Con 24 años de trayectoria, el intérprete de "Bailando" presentará en este tour sus éxitos como "Héroe", "No me digas que no", "Dímelo", "I Like it", entre otras; y su nueva canción "Después que te perdí" con el cantante puertorriqueño de género urbano Jon Z. Esta gira ya ha recorrido España, Croacia, Ucrania, Reino Unido, y tendrá fechas en Italia, Suiza y Canadá.

#CDMX!!! El 7 de Junio estaré de regreso en el Auditorio Nacional! Boletos en preventa Citibanamex el 27 y 28 de marzo a las 11AM y venta general el 29 de marzo a las 11AM en Ticketmaster https://t.co/ogPKSd5ihc Nos vemos dentro de poco! pic.twitter.com/HfYtXhPNtm — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 21 de marzo de 2019

#MONTERREY!!!! Nos vemos el 14 de junio en el Auditorio Citibanamex. Preventa exclusiva Citibanamex este 27 y 28 de marzo a las 11AM y venta general el 29 de marzo a las 11AM hora local en Ticketmaster https://t.co/2K4TajKZdU pic.twitter.com/9ATTeweBNE — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 21 de marzo de 2019

También, el artista está próximo a lanzar un nuevo álbum, esto comentó hace unos meses vía Twitter que se encontraba grabando material para su nuevo álbum.

"Estoy en el estudio casito todo el día, no tengo mucho tiempo. Está en proceso y espero darles más detalles tan pronto sea posible".

AC