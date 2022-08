Tras una compleja recta final en su embarazo y enfrentar la preeclampsia, a casi cuatro meses del nacimiento de su hijo Darío, la cantante Lety López está lista para regresar a los escenarios, y de cara a su visita a Guadalajara, para protagonizar la gala Kermés Mexicana que el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería tendrá el próximo 2 de septiembre en Plaza de la Liberación, la intérprete comparte su emoción por retomar su carrera en compañía de su bebé y los desafíos y aprendizajes de su nueva faceta como mamá.

“Estoy doblemente feliz, porque Dios me regaló este año regresar a las actividades y ser mamá, para mí es increíble regresar a mi tierra, a cantar, regresar todo el amor que he tenido. Ahora estoy regresando a los escenarios y el primero es Guadalajara, me convocaron para el cierre de la Kermés Mexicana”, destaca Lety, en entrevista con EL INFORMADOR, al confirmar que tras su presentación, tendrá una firma de autógrafos con su fans.

“El toque que le dan con la Kermés Mexicana me encanta, es genial que la gente tenga un espacio así con eventos gratuitos para que lo disfrute toda la familia. Con el Encuentro Internacional del Mariachi yo soñaba poder estar, porque amo el mariachi desde que era niña gracias a mis padres que me lo inculcaron, ahora tengo la dicha de haber estado participando tres veces en el encuentro, eso me hace feliz, ya extrañaba esta conexión con el público”.

Con un gran repertorio bajo el brazo para reencontrase con los tapatíos, Lety López adelanta parte de las sorpresas que presentará en el escenario: “El mariachi es nuestra tierra, nuestras emociones, llegamos al corazón, vamos a tener clásicos, muchas canciones me las han pedido, como ‘Paloma Negra’, voy a cantar ‘Chiquitita’ con mariachi, que es una canción a la que le tienen mucho cariño desde ‘La Academia’, también mi sencillo ‘No hacía falta’ y ‘Más que tu amiga’, un gran cover del maestro Marco Antonio Solís”.

De regreso al estudio

Con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Más que tu amiga”, canción con la que rinde homenaje a Marco Antonio Solís “El Buki”, Lety confiesa que este tema era uno de los pendientes en su carrera, al considerar que la alegría de su letra era perfecta para adaptarla no solo a su voz, sino también ofrecer una nueva mirada desde el mariachi.

“Esta canción la elegimos porque me hacía falta algo mucho más alegre en mi repertorio de canciones. Yo puse sobre la mesa grandes canciones de artistas que admiro, como Marco Antonio Solís o Vicente Fernández; al final, nos decidimos por ‘Más que tu amiga’, porque sentía que le hacía falta un toque femenino, porque las mujeres también podemos decir ‘yo quiero ser más que tu amiga’, darle ese toque de mariachi que me encanta, mi sello personal”, destaca López, quien aspira en un futuro poder tener una colaboración más directa con “El Buki” mientras avanza en otros proyectos.

Adelanta que tras su presentación en Guadalajara regresará a Los Ángeles: “Tengo compromisos, están las fiestas patrias. Estoy retomando todo y deseo regresar al estudio antes de terminar el año para grabar mi nuevo sencillo, porque siempre hay que estar trabajando nuevo material para el público y quiero sacar más música. Seguramente estaré regresando a Guadalajara para más eventos en un par de meses”.

El sueño se mantiene

A 18 años de haber formado parte de la tercera generación de “La Academia”, Lety López está agradecida y sorprendida del impacto que este proyecto sigue generando no solo en su camino musical, pues con el regreso de este reality a las pantallas para la edición especial que el programa tuvo por la celebración de su 20 aniversario, tuvo la oportunidad de reencontrarse con los fans y emprender una novel complicidad con la nueva audiencia que quedó maravillada por su presentación estelar.

“Yo tenía ese reto de decir que 18 años después, aquí estoy, sigo, no me he rajado, sigo trabajando, escucharán mi voz mucho mejor. Al final recibí comentarios muy bonitos, me hizo saber que ha valido la pena este trabajo. ‘La Academia’ es una ventana que nos acerca mucho más al público, al lugar en el que deseamos proyectar nuestros sueños, eso ha sido: una plataforma que te coloca en el lugar donde todos, como artistas, deseamos estar”.

Los eventos imperdibles

Lunes 29 de agosto

•Presentación con la participación de mariachis internacionales y las embajadoras del Mariachi y la Charrería 2022, a las 16:00 horas y el Mariachi Alma Tapatía, a las 18:30 horas, en Plaza de la Liberación. Entrada gratuita.

•Concierto de mariachis en la plaza Principal de Jocotepec, a las 19:00 horas. Entrada gratuita.

Martes 30 de agosto

•Concierto con la participación de mariachis internacionales, a las 16:00 horas y Jerónimo Rubio y Omar Vega “Son 2 Tipos de Cuidado” y el Mariachi Alma Tapatía, a las 18:30 horas, en Plaza de la Liberación. Entrada gratuita.

•Gala en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Mariachi Los Camperos de Nati Cano, el Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, a las 20:00 horas. Boletos vía Ticketmaster y Cámara de Comercio de Guadalajara.

Miércoles 31 de agosto

•Con la participación de mariachis internacionales, a partir de las 16:00 horas, y Janet Uribe, a partir de las 18:30 horas, en Plaza de la Liberación. Entrada gratuita.

•Gala en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Mariachi Los Camperos de Nati Cano, el Mariachi América de Don Jesús, Rodríguez de Hijar y el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta, a las 20:00 horas. Boletos vía Ticketmaster y Cámara de Comercio de Guadalajara.

•Mariachi Rock-O, en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, a las 19:00 horas. Ingreso libre.

Jueves 1 de septiembre

•Con la participación de mariachis internacionales, a partir de las 16:00 horas, y Jazmín de la Rocha “La Gallera” y el Mariachi Alma Tapatía, a partir de las 18:30 horas, en Plaza de la Liberación. Entrada gratuita.

•Gala en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con el Mariachi Los Camperos de Nati Cano, el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, a las 20:00 horas. Boletos en conjuntosantander.com

•Concierto con mariachis internacionales en el Trompo Mágico, en Zapopan, a las 16:00 horas. Entrada gratuita.

•Concierto de mariachis en la plaza principal de Tequila, a las 19:00 horas. Entrada gratuita.

Viernes 2 de septiembre

•Presentación de la Orquesta Típica de Guadalajara, a las 16:00 horas; Marco Alvizo, a las 17:15 horas, y Lety López, a las 18:30 horas, en Plaza de la Liberación. Entrada gratuita.

•Gala en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Mariachi Los Camperos de Nati Cano y los mariachis Nuevo Tecalitlán y Sol de América, a las 20:00 horas. Boletos vía Ticketmaster y Cámara de Comercio de Guadalajara.

•Verbena Popular en Atemajac con Atemajac, en Zapopan, con mariachis internacionales a las 19:30 horas. Entrada gratuita.

•Concierto de mariachis en la Plaza Principal de Mazamitla, a las 19:00 horas. Entrada gratuita.

Sábado 3 de septiembre

•Gala en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el Mariachi Los Camperos de Nati Cano y el Mariachi Sol de América, a las 20:00 horas.

•Verbena Popular en Nextipac, en Zapopan, con mariachis internacionales a las 19:30 horas. Entrada gratuita.

•Concierto de mariachis en la Plaza Principal de Tapalpa, a las 19:00 horas. Entrada gratuita.

Domingo 4 de septiembre

•Misa cantada, en la Basílica de Zapopan, a las 12:00 horas. Entrada gratuita.

•Concierto de clausura en el Anfiteatro de los Arcos, en Puerto Vallarta, a las 20:00 horas. Entrada gratuita.

Agéndalo

Presentación de Lety López

Lety López en la gala de la Kermés Mexicana del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el viernes 2 de septiembre, frente al Teatro Degollado, a las 18:30 horas. Ingreso gratuito. Al finalizar, Lety López se instalará en el Hotel de Mendoza (Venustiano Carranza 16, Zona Centro), para la firma de autógrafos con sus fans.

CT