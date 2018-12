En las entrañas de la pasión

Dejar descansar por un momento a las villanas del cuento es lo que disfruta Fabiola Guajardo, quien ahora se entrega por completo un personaje que refleja los infiernos de las relaciones de pareja cuando llega un tercero en discordia.

La actriz que se ha catapultado gracias a proyectos como “Por ella soy Eva” y “Yo no creo en los hombres”, ahora une esfuerzos con Jorge Ortiz de Pinedo en la puesta en escena “Atracción fatal”, en donde da vida a “Beth Gallagher”, una peculiar madre de familia que ve cómo se desmorona su matrimonio con el exitoso profesionista “Dan Gallagher” (interpretado por Juan Diego Covarrubias) ante la repentina llegada de “Alex” (Itatí Cantoral). La puesta en escena ya se encuentra montada en la Ciudad de México.

“Ha sido una gran sorpresa el elenco, hacemos un gran equipo. De verdad es un horror y triste la historia de mi personaje, una mujer con nueve años de casada, tiene una hija increíble, ella deja todo por dedicarse a su familia y su esposo se encuentra con otra mujer y la gran controversia es quién tiene la culpa de esta situación”.

Fabiola Guajardo señala que desde su faceta como actriz es importante dar paso a historias que su bien nacen desde la ficción, también son un reflejo de lo que acontece en las vidas familiares cuando la infidelidad se cuela de manera tajante y agresiva, por lo que ponerse en los zapatos de las mujeres víctimas de infidelidad ha sido un tema que conmueve profundamente a la actriz.

“Todo tiene una consecuencia. En esta puesta hay personajes totalmente vivos, actuales. Hoy en día vivimos muchas situaciones porque tenemos también al alcance muchas cosas, las redes sociales, las nuevas aplicaciones para conocer gente, no sabes al final del día con quién estás platicando, a quién vas a conocer, no sabes si esa persona, como ‘Alex’, tiene una obsesión, falta de amor y puede derrumbarte tu vida por una noche de pasión”.

Iniciará gira en febrero

La artista señala que sus deseos de emprender un proyecto teatral llegó en buen momento de la mano de Jorge Ortiz de Pinedo, que si bien se ha caracterizado por su legado de humor, apostar en los últimos años por historias más complejas es un atractivo que Fabiola Guajardo no puede desaprovechar para su consolidación actoral, además de tener en puerta una gira nacional prevista para iniciar en febrero, con la meta de llegar a Guadalajara.

Añade que pese a que la historia estaba basada en la película de los años 80 del mismo nombre y protagonizada por Glen Close y Michael Douglas, a poco más de 30 años de ser estrenada, la temática de la infidelidad sigue siendo un tema tabú que impacta a los involucrados desde diferentes perspectivas, por lo que el público experimenta un momento de reflexión ante los factores que siguen influyendo en el desmoronamiento de un matrimonio.

“Mucha gente del público se identifica, no porque lo haya vivido, pero no es una historia de fantasía, es algo que se vive, es un tema bastante actual. No tratamos de darle una lección a nadie, jamás queremos hacer sentir mal a alguien, es una gran historia que está en nuestras manos”.