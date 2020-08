En busca de la gloria sonora

“Música, glamour y fama” se estrenará hoy 12 de agosto, presentando una historia de retos en la industria musical. Protagonizada por Tracee Ellis Ross y Dakota Johnson, quienes dan vida a una veterana cantante y a su nueva asistente. Con un decenio sin producir nuevo material, el personaje de Tracee (“Grace Davis”) vive de sus glorias pasadas. La diva cumple sus caprichos con “Maggie” (interpretada por Dakota), su joven asistente decidida a hacerse un lugar en la música.

Dakota Johnson platicó sobre su primera impresión al leer el guion de Flora Greeson: “Mi corazón se agitó, me reí, es muy inteligente. Flora hizo un trabajo muy inteligente. Me pareció perfecto”.

Su personaje, ‘Maggie’, “es alguien que existe dentro de mí y en mucha gente que conozco. Es muy inteligente y talentosa, muy ambiciosa y llena de sueños, amabilidad, de vida. Quería ver una película con una mujer así, es muy potente. Es un gran modelo para muchas mujeres”.

Esta película representó un acercamiento diferente a una de las pasiones de la actriz estadounidense, la música: “Me encanta toda la vida. Me gusta casi más que el cine, porque es algo totalmente emocional. No tengo ningún tipo de acercamiento técnico a la música. He querido que se mantenga así, porque está en todo lo que hago. Cuando veo una película la estudio, la veo, la diseccionó para aprender, pero cuando escucho música no, es muy emocional”.

Por su personaje, en la cinta la actriz tuvo que aprender un poco sobre cómo estar en un estudio de grabación o frente a los instrumentos: “Fue muy rápido con el piano. No soy para nada buena, pero aprendí algunas canciones. Creo que son muy fáciles, tuve suerte”.

Dakota abundó en cómo fue filmar “Música, glamour y fama”: “Tracee Ellis Ross es increíble, muy talentosa, inteligente y amable. Ha estado preparando tanto este filme, se transformó en ícono a gran escala. Es muy divertido verlo, encarna el personaje de manera perfecta”.

Otro actor en la película es Ice Cube, músico y actor que interpreta a uno de los productores musicales: “Es mi segunda vez trabajando con Ice Cube. En ambas cintas me odia, eso me da mucha risa. Quizá continuemos con eso durante toda la carrera y dentro de siete años hacemos otra película en la que su personaje odia al mío. Detrás de cámaras me cae muy bien, es muy dulce y adorable, y es un gran actor, muy cómico. Dice cosas que nos hacen perder el control por lo cómico, podría escucharlo todo el día”.

Un personaje de la música que tiene presencia en el filme es Diplo, a quien Dakota recordó y elogió: “Tiene una aparición sorpresa, es sorprendente, muy profesional. Pareciera que ha sido actor toda la vida”.

JL