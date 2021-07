Se dieron a conocer este día a los nominados a la entrega 2021 del Emmy que corona lo mejor de la televisión en Estados Unidos, y uno de los nombres que salió a relucir es el de MJ Rodríguez, protagonista de la serie “Pose” producida por Ryan Murphy.

La estrella aparece en la categoría de mejor actriz donde compite con Emma Corrin y Olivia Colman por “The Crown”, también con Elisabeth Moss, por “The Handmaid's Tale”, Uzo Aduba, por “In Treatment” y Jurnee Smollett por “Lovecraft Country”.

Su nominación es importante porque es la primera mujer trans nominada en esta categoría, anteriormente su compañera Laverne Cox –también mujer trans– había sido nominada en la misma entrega de premios pero en la terna de actriz invitada, gracias a su participación en la serie “Orange is the new black”.

Desde la primera temporada de “Pose”, el trabajo histriónico de MJ resaltó mucho y el público se preguntaba del por qué no la nominaban en las ceremonia de premios. La trama se sitúa hacia finales de los 80 y principios de los 90 cuando despuntó el “ballroom” con el estilo de baile “voguing”, el cual popularizó Madonna en el mundo cuando lanzó su single “Vogue”, que hoy día es un referente para la comunidad gay a nivel internacional.

Sin embargo, finalmente se le hizo justicia a MJ el día de hoy con esta nominación. La actriz interpreta a “Blanca”, la madre de “La casa Evangelista”, una mujer que vive con VIH y que a pesar de los estereotipos, estigmas y tabúes de aquella época, no pierde sus sueños, en busca de desarrollar una familia, con chicos de la comunidad que por su orientación sexual o problemas sociales, han sido discriminados, ayudándoles a encontrar oportunidades para tener un mundo mejor, mientras bailan a ritmo de voguing con espectaculares vestuarios.

MJ además de actriz es cantante, tiene 30 años y es originaria de New Jersey. Ha participado en otros proyectos como “Saturday church” (2017), “Gema” (2016) y “Teh Carrie Diaries” (2013), entre otro proyectos.

