Emma Stone y Willem Dafoe harán alianza en "AND", el nuevo filme de Yorgos Lanthimos

Searchlight Pictures anunció que Emma Stone (La La Land: Una historia de amor, La Favorita), actriz ganadora de un premio Oscar; Jesse Plemons (El poder del perro), actor nominado a los Premios Oscar; Willem Dafoe (Van Gogh: En la puerta de la eternidad, Proyecto Florida) y Margaret Qualley (Había una vez en Hollywood), protagonizarán la próxima película de Yorgos Lanthimos titulada “AND”.

Sobre un guion desarrollado por Element Pictures y Film4, y escrito por Lanthimos y Efthimis Filippou (Langosta, El sacrificio del ciervo sagrado), la película es una producción de Ed Guiney y Andrew Lowe, de Element, junto con Kasia Malipan y Lanthimos. Film4 cofinanció el proyecto, que comenzará a rodarse en Nueva Orleáns el mes que viene.

“Trabajar con Yorgos sigue siendo algo especialmente importante para nosotros en Searchlight, y este es otro proyecto verdaderamente original, que es lo que distingue su obra –expresaron los presidentes de Searchlight David Greenbaum y Matthew Greenfield–. Trabajar nuevamente con Emma, Jesse, Willem y Margaret, además de con Element y Film4, es la cereza del postre”.

“Esta es nuestra quinta película con Yorgos y estamos encantados de reencontrarnos otra vez con Searchlight y Film4 para trabajar sobre este guion excepcional de Yorgos y Efthmis. Yorgos reunió un elenco y un equipo increíbles y estamos deseando comenzar”, expresaron Ed Guiney y Andrew Lowe, de Element. La película marca otro reencuentro para el realizador con Element Pictures, Searchlight y Film4, luego de su colaboración en la película ganadora de un premio Oscar “La Favorita” y en “Poor Things”, que actualmente se encuentra en la etapa de postproducción.

“AND” es supervisada por el vicepresidente de producción Richard Ruiz y el director de desarrollo y producción Peter Spencer, que responden a las jefas de producción y desarrollo Katie Goodson-Thomas y DanTram Nguyen. El director de Film4, Ollie Madden; el jefe de desarrollo, Ben Coren; y la ejecutiva de producción y desarrollo Alice Whittemore supervisarán el proyecto por parte de Film4.

Un equipo de lujo

Lanthimos dirigió algunas de las películas más elogiadas de la última década, entre las que se encuentran “Langosta”, que fue nominada al Oscar en la categoría mejor guion original y “El sacrificio del ciervo sagrado”, ambas producidas por Element Pictures. Su largometraje Colmillos ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes 2009 y fue nominado al Oscar como mejor película en idioma extranjero en 2011.

Para Stone, este proyecto también marca un reencuentro, luego de “La Favorita”, por la que fue nominada al Oscar por su papel como actriz de reparto. Stone protagonizó anteriormente la película “La batalla de los sexos”, de Jonathan Dayton y Valerie Faris; y “Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)”, de Alejandro G. Iñárritu, todas películas de Searchlight. Stone ganó el Oscar a la mejor actriz por su papel en “La La Land: Una historia de amor”, de Damien Chazelle. También protagonizará “Poor Things”, la película de próximo estreno de Lanthimos, y será protagonista y productora, a través de su sello Fruit Tree, de la serie The Curse, con Showtime y A24.

Plemons fue recientemente nominado al Oscar al mejor actor de reparto por su actuación en “El poder del perro”, de Jane Campion. Con anterioridad, protagonizó Espíritus oscuros, de Scott Cooper, para Searchlight; “Jungle Cruise”, y “Judas y el mesías negro”. Entre otros títulos aclamados por la crítica protagonizados por el actor, cabe mencionar “El irlandés”, “El vicepresidente: Más allá del poder”, “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”, “Puente de espías” y “The Master”. Plemons protagonizará la película de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Dafoe protagonizó la película de Guillermo del Toro que estrenó el año pasado “El callejón de las armas perdidas”, y la de Wes Anderson “La Crónica Francesa”, ambas de Searchlight. Fue nominado a los Premios Oscar por su actuación en numerosas películas, entre las que cabe mencionar “Van Gogh: En la puerta de la eternidad”, “Proyecto Florida”, “La sombra del vampiro” y “Pelotón”. Entre sus próximos proyectos, se encuentran “Dead for a Dollar”, de Walter Hill; “Inside”, de Vasilis Katsoupis; “Poor Things”, de Lanthimos; y “Gonzo Girl”, de Patricia Arquette. Sus proyectos recientes incluyen también “El hombre del norte”, de Robert Egger, y “Spider-Man: Sin Camino A Casa”, de Jon Watt.

Qualley protagonizó “Stars at Noon”, de Claire Denis. Otros créditos en películas aclamadas por la crítica incluyen “Vigilando a Jean Seberg”, de Benedict Andrews, y “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino. Fue nominada a los premios Primetime Emmy por su papel en la serie “Las cosas por limpiar”.

Lanthimos es representado por CAA; y Stone es representada por Anonymous Content, WME, Johnson Shapiro Slewett y Kole y The Lede Company. Los representantes de Plemons son TalentWorks y Hirsch Wallerstein Hayum Matlof and Fishman; y los de Dafoe, WME y Circle of Confusion. Qualley es representada por UTA y Sloane, Offer, Weber y Dern.

FS