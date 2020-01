Emancipación fashionista en los Grammy

SEÑORITA. Camila Cabello llevó un look de quinceañera a la gala del Grammy, hecho por la firma Versace. Algo pasa con la cantante de ascendencia latina que sus outfits no lucen como deberían, siempre se quedan a medias. El vestido si bien es lindo, no le hace justicia a su belleza, el peinado tampoco, pero la actitud siempre la salva, pues es una chica que sabe cómo divertirse. AFP