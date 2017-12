Elton John, con el corazón roto

El cantante británico Elton John está “conmocionado” por la muerte, hoy, de su madre, Sheila Farebrother, sólo unos meses después de que ambos se hubieran reconciliado tras años de distanciamiento.

John dio a conocer a los medios de comunicación y sus fanáticos la noticia del fallecimiento de su progenitora, de 92 años, en su cuenta de Instagram, donde colgó una fotografía de los dos juntos, acompañada de un cariñoso mensaje.

“Estoy muy triste de comunicar que mi madre ha fallecido esta mañana. La vi el lunes pasado y estoy conmocionado”, afirma el músico.

“Que tengas un viaje seguro. Gracias por todo. Te echaré tanto de menos... Con amor, Elton”, prosigue.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton

Las últimas semanas han sido intensas en la vida de Elton. Y es que según la prensa británica, el famoso cantante, de 70 años, se había reconciliado hacía poco con su madre, después de siete años de diferencias supuestamente causadas por la negativa de ella a romper lazos con dos viejos amigos que habían apoyado a Elton en sus inicios, Bob Halley y John Reid.

La anciana explicó en 2015 al periódico “Daily Mail” que su hijo, que no quería saber nada de Halley y Reid, le había dicho que “la odiaba”.

John reveló hace unos meses que había vuelto a contactar con su madre al difundir en las redes sociales una foto coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos, con el mensaje: “Querida mamá, ¡feliz día de la madre! Estoy feliz de que volvamos a estar en contacto. Con amor, Elton”.

