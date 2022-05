Tras 19 años al aire, el pasado 26 de mayo se emitió el último episodio de “The Ellen Show”, programa de entrevistas conducido por la mediática Ellen DeGeneres quien entre lágrimas y un emotivo último monólogo, se despidió de su audiencia y relató cómo fueron los inicios de lo que se convertiría en uno de los talk shows más populares del mundo.

Entre lágrimas y con emotivo monólogo, Ellen DeGeneres se despide de “The Ellen Show”. AFP/ Charley Gallay

“Hace 20 años cuando estábamos intentando vender el show, nadie pensaba que ésto funcionaría. No porque fuera un diferente tipo de show sino porque yo era diferente. Muy pocas televisoras querían comprar el show, y aquí estamos 20 años después celebrando esta increíble travesía juntos”, comenzó Ellen DeGeneres.

Tras 19 años al aire, Ellen DeGeneres se despide de su famoso “talk show”. REUTERS/ Chris Polk

“Cuando comenzamos, yo no podía decir “gay” en el programa, no tenía permitido decir la palabra “gay” [...] no podía decir la palabra “nosotras” porque implicaba que yo estaba con alguien. Obviamente no podía decir la palabra “esposa”, y eso es porque el matrimonio igualitario no era legal en ese momento, y ahora digo “esposa” todo el tiempo”, añadió Ellen DeGeneres, quien fue aplaudida por la audiencia.

La conductora además recordó cuando a finales de los 90, se declaró abiertamente homosexual al aire, lo que trajo consecuencias a su carrera en la televisión: “Hace 25 años cancelaron mi sitcom porque no querían a una lesbiana en ‘horario familiar’ una vez por semana, y yo dije ‘Ok, entonces estaré en horario matutino todos los días, ¿qué les parece?”, relató Ellen DeGeneres antes de volver a ser interrumpida por aplausos y ovaciones del público.

La polémica que rodeó a Ellen DeGeneres a finales de los 90 debido a su sexualidad no es la única ocasión en la que la conductora ha sido criticada; hace un par de años, la conductora se vio envuelta en la polémica cuando miembros de su staff revelaron el supuesto ambiente hostil que se vivía detrás de cámaras en “The Ellen Show”.

Ésto dio pie a que los cibernautas echaran un vistazo al pasado, y enumeraran algunos de los momentos más incómodos entre Ellen DeGeneres y sus famosos invitados, quien entre bromas pesadas y preguntas íntimas que las celebridades se negaban a responder de manera incómoda, dejó de ser idolatrada por el mundo entero y se volvió una figura controversial.

La polémica logró que la audiencia de “The Ellen Show “ bajara considerablemente, motivo por el que se rumora que Ellen DeGeneres se vio obligada a culminar con su show después de casi 20 años al aire.

MR