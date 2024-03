Televisa apostará por una nueva estrategía para atraer a más público, introduciendo a su catálogo por primera vez, programación de los K-dramas.

Los dramas coreanos, también conocidos como k-dramas son series de televisión que provienen de Corea del Sur, los cuales se popularizaron a nivel internacional. En la actualidad han llegado a plataformas de streaming e incluso algunos han sido producidos por Netflix.

Canal 5 anunció que transmitirá el K-drama “Ella era bonita” el cual se estrenará el próximo 1 de abril a las 4:30 pm.

Ella era bonita es un k-drama de 16 episodios y es del 2015. Trata sobre una chica de nombre “Kim Hye Jin” quien era popular y hermosa cuando era pequeña, pero su familia enfrentó problemas económicos, y ella pasó por dificultades físicas y emocionales, por lo que cuando creció ya no era considerada bonita.

El co-protagonista “Ji Sung Joon” era un niño poco atractivo y de baja autoestima, quien se enamoró de su amiga “Hye Jin”, sin embargo, tuvo que irse al extranjero, por lo que ambos dejaron de verse durante años.

Cuando ambos ya son adultos, “Sung Joon” regresa como un exitoso y guapo director de arte para la revista de moda "The Most" en Seúl, y busca “Hye Jin”, pero ella, con baja autoestima, no se siente segura por su apariencia, por lo que pide a su amiga “Min Ha Ri” que se haga pasar por ella.

