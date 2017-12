Elenco de Star Wars reflexiona sobre legado de Fisher y Leia

Carrie Fisher habrá sido la "alocada tía Mame" para el "cuadrado" y hogareño Mark Hamill, pero pese a sus diferencias, los hermanos de Star Wars se llevaron siempre bien, hasta el final.

Aunque ambos saltaron a la fama con sus papeles en Star Wars en 1977 y se mantuvieron inextricablemente unidos a través de su familia de la pantalla, Hamill dice que se perdió mucho de la vida de Fisher durante "los años de Bryan Lourd" y cuando su hija Billie Lourd era una bebé. Por eso, aun antes de su inesperada muerte el año pasado, se sintió especialmente agradecido de pasar tiempo con su amiga durante la filmación de "Star Wars: Los últimos Jedi".

"La veía periódicamente en eventos benéficos o donde hubieran celebraciones de Star Wars y cosas así. Pero esta fue la primera vez que realmente pudimos pasar el rato disfrutando juntos. Incluso si no estaba filmando iba para entrenar acrobacias y esto o aquello, pruebas de cabello, y entraba a su tráiler a pasar un rato con ella y (su perro) Gary", dijo Hamill. "Teníamos un nivel de confianza que desarrollamos a lo largo de todos estos años. Ella me conocía. Sabía que yo realmente no había cambiado. Sabía que no estaba ahí buscando algo".

Fisher al parecer era adorada por todo el elenco, tanto por quien era como por lo que el personaje de Leia significaba para ellos. Su muerte a los 60 años llegó tras haberse terminado el rodaje, pero les presentó un problema a los cineastas que esperaban que Leia también fuera parte del próximo filme.

El guionista y director de "The Last Jedi", Rian Johnson, dijo que al final no cambió nada de su papel en esta película, la octava en la serie de Star Wars sobre las vidas y aventuras del clan Skywalker. Eso es algo con lo que J.J. Abrams tendrá que lidiar en el Episodio IX, en el que Fisher iba a tener un papel mucho más prominente.

"Tendremos que encontrar la manera de darle su cierre en el IX, pero nunca podremos reemplazarla", dijo Hamill.

Aunque nadie puede decir exactamente qué significa el arco narrativo de Leia en "The Last Jedi", que se estrena el viernes, Johnson espera que sea una experiencia emocionante.

"Lo hizo tan bien", dijo Johnson. "Siempre pienso en los fans que no la conocieron en la vida real y crecieron viéndola y es como si todos estuvieran viviendo su propia pérdida. Ver esto va a ser realmente emotivo para quienes ella significó algo. Espero que sea bueno. Espero que signifique algo para ellos".

Muchos en el elenco hablaron casi indistintamente de la enérgica princesa convertida en generala y de la valiente y auténtica actriz que la encarnaba, considerada parte de la realeza de Hollywood. Las mujeres en particular recuerdan cómo las afectó el personaje de Leia cuando eran pequeñas.

"Realmente recuerdo haber pensado, 'Ella es diferente, no es como todas las demás", dijo Gwendoline Christie de la primera vez que vio a Leia cuando tenía seis o siete años. "Pensé, 'quiero ser como ella'".

Pero fue la extraordinaria personalidad de Fisher lo que le vino a todos a la mente.

"Es difícil hacerle justicia, describir la vida de alguien. Ella era tan complicada", dijo Adam Driver, quien interpreta a su distanciado hijo. "Siempre es emocionante ver a alguien que no está interesado en ajustarse a ninguna manera en la que uno debería comportarse. Y creo que ella representó eso con un gran sentido de ironía".

Fisher hizo que la debutante Kelly Marie Tran se diera cuenta de "cuánta valentía requiere ser uno mismo cuando está en una plataforma pública".

"Era tan auténtica y abierta", dijo Tran. "Siempre será un ícono como Leia pero también como Carrie. Qué gran ejemplo. Soy muy afortunada por haberla conocido".

Pero la famosa franqueza y espíritu de Fisher era solo una parte de una personalidad compleja, según Hamill, quien después de 40 años conociéndola llegó a ver sus matices.

Fotogalería: Celebran estreno de "Star Wars: Los últimos Jedi"

"Así de dura como era y así de venenoso como su humor podía ser, era realmente vulnerable de alguna manera. Aunque no éramos hermanos en la vida real, yo sentía cierta actitud protectora. Me ponía a la defensiva cuando la gente la criticaba y me enojaba cuando ella era autoindulgente, y lo era mucho. Pero yo la amaba tanto", dijo Hamill.

"Cuando me enojo y me vuelvo egoísta y pienso, 'Diablos Carrie, siempre fuiste tan oportuna en todo, "¿qué te pasó?, tengo que decir que al menos tenemos eso", añadió. "Tenemos que dar las gracias por el tiempo que pasamos con ella. Y una cosa sí sé: ella hubiese querido vernos riendo y felices, no malhumorados y deprimidos porque ya no está con nosotros".

AJB.