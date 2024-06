Emma Coronel felicita a 'El Chapo' en el Día del Padre

Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa, lo felicitó por el Día del Padre.

En la cuenta de Instagram en la que reapareció tras ser liberada de prisión en Estados Unidos, Coronel publicó en sus historias una felicitación por el Día del Padre y una foto de "El Chapo" con una de las gemelas que tuvieron juntos.

Coronel tiene apenas seis publicaciones en la cuenta, pero decidió no dejar pasar la ocasión para enviarle un mensaje a Guzmán Loera, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Coronel fue liberada el pasado 13 de septiembre, tras pasar dos años y cuatro meses en una prisión de Texas, y un par de meses más en una "casa de transición".

Ella misma se entregó a las autoridades en febrero de 2021, tras quedar en la mira de la justicia durante el juicio a "El Chapo", y el 30 de noviembre de ese año fue condenada a tres años de prisión por los delitos de conspirar para distribuir drogas, lavado de dinero y participar en transacciones de propiedades pertenecientes a un narco.

Coronel, quien tiene la doble nacionalidad mexicano-estadounidense, salió bajo el régimen de libertad condicional; eso significa que los siguientes 48 meses a su liberación, no puede mudarse del distrito judicial que le fue asignado, debe informar a las autoridades de cualquier cambio de domicilio y empleo. Unas semanas después, el juez determinó restringir más las condiciones de liberación, obligando a Coronel a entregar la información que se le solicite, en el momento que se le solicite, sobre sus comunicaciones físicas y electrónicas, así como de sus gastos.

Apenas liberada, lo primero que hizo "El Chapo" fue solicitar que le permitieran ver a su esposa y sus gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, que en agosto cumplirán 13 años.

"No veo porque (sic) no se les autorise (sic) a mi esposa que me visite y también traiga a las niñas", escribió en una carta al juez, señalando que la liberación de Coronel facilitaba las cosas. La petición fue denegada.

Hasta donde se sabe, "El Chapo" se casó tres veces y tendría una docena de hijos, incluyendo cinco varones que son los más conocidos. Uno de ellos, Édgar, fue asesinado en 2008. Otro, Ovidio, fue extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas. Por los cargos que se le imputan, podría seguir el mismo destino que su padre y pasar el resto de prisión tras las rejas.

EE