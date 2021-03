Eleazar Gómez aceptó este jueves, frente a un juez y Stephanie Valenzuela, ser culpable de violencia familiar equiparada, con lo que se estableció la suspensión condicional del proceso y fijar las condiciones en las que a partir de ahora se dará.

El actor estará tres años en libertad condicional, tomará un tratamiento psicológico por el mismo periodo y habrá una reparación del daño.

Tras dictarse la sentencia y ser aceptada la reparación del daño, se dieron otras medidas cautelares.

El juez dictaminó que durante este lapso (tres años), el inculpado no podrá acercarse a la cantante Tefi Valenzuela, además no se podrá pronunciar en redes sociales sobre lo ocurrido bajo ninguna circunstancia. Tefi aceptó las condiciones que se establecieron.

Otra de las medidas que se impuso, fue que Eleazar ofrecerá una disculpa pública, la cual se hará la siguiente semana.

Al salir de dicha audiencia, Tefi expresó: "Es un día importante porque en honor a la verdad Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad frente a mí y frente al juez y como resultado de eso ha obtenido su libertad condicional por tres años.

"Es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar, pero sí me parece importante porque a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié, porque ya él lo aceptó y ya el juez lo aceptó. Él podrá salir bajo la libertad condicional, pero eso no significa que no sea culpable", enfatizó.

En noviembre de 2020, un juez de control vinculó a proceso al actor José Eleazar Gómez Sánchez por el delito de violencia familiar equiparada.

José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años de edad, fue detenido en su domicilio, tras ser denunciado por su entonces pareja.

