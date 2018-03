El signo sonoro de Erika Albero

Si el destino realmente está escrito, el camino de Erika Albero tiene una palabra que la define desde el momento de su nacimiento: Música. Primero en la cuna, luego como juego, ahora para ganarse la vida pero siempre para alimentar el alma.

“Mis días siempre han estado muy vinculados al tema de la música, teatro, la televisión”, anota la intérprete pelirroja en visita a esta redacción. “Desde pequeña tenía claro que quería ser periodista, artista o alfarera”. Y el sueño de cumplió en toda su extensión, pues Erika estudió periodismo y también fue reportera de televisión.

La nacida en Banyeres de Mariola, al Norte de la provincia de Alicante (España) se encuentra en nuestra ciudad, para presentarse mañana 15 de marzo en Casa Musa (Av. Lapislázuli 2581), donde recorrerá los temas de “En la siguiente estación”, placa donde los sonidos del pop español se dan la mano con un toque de folclor. Y sí, hay un guiño a México.

Sonriente a su paso por Guadalajara —será la segunda vez que se presente en nuestra ciudad—, anota que “el tema de la música en mi casa es natural. Todos mis hermanos tocamos algún instrumento, mi papá es músico, mi mamá tuvo un paso por los escenarios”. ¿Alguna duda de que la música estaba en su destino?

Aprender de titanes

Albero no solamente adquirió su conocimiento de los escenarios en el hogar. Ha colaborado en proyectos musicales con Vetusta Morla, Carla Morrison, Pepe Aguilar, León Larregui y tomó parte en la grabación del MTV Unplugged de Enrique Bunbury, de quien se declara rendida admiradora.

La mejor lección que ha aprendido en casa y con sus colegas es la del trabajo duro. “Yo vengo de la parte independiente, de los que picamos piedra del mundo de la música. De tener que ser un poco empresario, un poco representante…trabajar de muchas cosas que a veces no nos gusta, pero es parte del camino”.

Compuesto por 11 temas y el bonus track “La Llorona”, la placa “En la siguiente estación” es como lo señala su autora, una obra forjada con esfuerzo y pasión. “Soy de las que se pone a trabajar, a componer cuando se debe hacer. De repente voy por la calle o estoy de viaje y anoto cosas, frases, pero no confío en una musa que me inspire y me arregle la vida, como decía Picasso: ‘si viene la inspiración, que me encuentre trabajando’”. Hasta ahora, la formula no le ha fallado.

Con México en la memoria

Amantes de todo folclor sonoro que se cante en español, Erika recuerda que su primer contacto con la música mexicana llegó en su infancia cortesía de su abuela, con quien pasaba los veranos mientras sus papás salían de gira artística.

“Ella y su gusto por el folclor son parte de cómo entiendo la música. Mi abuela escuchaba a Chavela Vargas, que no era mexicana de nacimiento pero sí de alma. ‘En la siguiente estación’ es pop muy español. Pero el próximo proyecto que tengo va a ser muy México”.

La artista ya se encuentra cocinando ese disco, que grabará en nuestro país bajo la producción de Ángel Reyero, quien formó parte de La Quinta Estación. La intención es mostrar los primeros temas de esa placa en el último trimestre de este año.

LA AGENDA

¡No te la pierdas!

Erika Albero se presenta en Casa Musa (Lapislázuli 2581) este 15 de marzo, en punto de las 20:30 horas. El cover de acceso cuesta $80 pesos.