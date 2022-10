Si eres seguidor de la animación japonesa, El rey ciervo es la película para ti y es ideal verla en la pantalla grande.

El rey ciervo. ESPECIAL/+QUE CINE.

Bajo la dirección de Ando Masahi y Masayuki Miyaji, la historia tiene lugar en un reino dominado por un poderoso imperio.

A medida que una plaga misteriosa se extiende por la tierra, dos sobrevivientes, un hombre y una niña, se enfrentarán a sus crueles destinos en una odisea en curso y fortalecen su vínculo padre-hija sustituto.

Mientras tanto, un talentoso médico luchará desesperadamente por salvar vidas de la plaga implacable, y una misteriosa mujer luchará lealmente por el imperio para salvar a su patria. Pero, el destino hace que sus caminos se crucen.

Disfruta de una película de acción, aventura y fantasía a través de una hermosa historia.

El rey ciervo

(Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi)

De Ando Masahi y Masayuki Miyaji.

Japón, 2021.

