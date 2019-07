El futuro del MCU: "Fantastic Four" , "X-Men", "Thor 4" y más

Marvel Studios desveló hoy durante su presentación en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.) que está trabajando en películas acerca de los superhéroes de "Fantastic Four" y de "X-Men".

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se manifestó en este sentido al final del evento, en el que detalló algunos de sus proyectos más destacados para el futuro, donde incluyó a filmes como "Black Widow", con Scarlett Johansson como protagonista; "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek en su elenco; o "Thor: Love and Thunder", con Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Pero ya con el público en pie y a punto de cerrar el evento en el Centro de Convenciones de San Diego, el máximo responsable de Marvel mencionó rápidamente otros planes en el horizonte, sin fechas de estreno ni detalles, como la secuela de "Black Panther", la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy", así como cintas sobre "Fantastic Four" y "los mutantes", referencia implícita a "X-Men".

Estos dos últimos proyectos son ahora posibles para Marvel Studios después de que Disney, la compañía detrás de este gran universo cinematográfico sobre los superhéroes de los cómics, adquiriera este año 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que poseía los derechos sobre "Fantastic Four" y "X-Men".

Ambos cómics han llegado a la gran pantalla ya en varias ocasiones.

Además de mirar al futuro de la compañía tanto en cine como en televisión, Marvel aprovechó hoy su presencia en la Comic-Con para anunciar que "Avengers: Endgame" (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a "Avatar" (2009).

"The Eternals", "Black Widow", "Thor" y "Blade"

ESPECIAL

La presentación de Marvel Studios develó otros productos por venir para cine y streaming que estarán disponibles en Disney+.

"La saga Infinity" está completa", proclamó hoy el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien fue el encargado de explicar "la fase cuatro" del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que incluirá tanto largometrajes como series de televisión para el nuevo servicio digital Disney+.

Antes que "The Eternals" verá la luz "Black Widow", que se lanzará en mayo del próximo año con Scarlett Johansson encabezando un equipo muy femenino en el que sobresalen la directora Cate Shortland y las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz.

Otra de las noticias de la noche también tuvo nombre de mujer, el de Natalie Portman, ya que después de haber aparecido como Jane Foster en las dos primeras películas de la saga de Thor ahora regresará en la cuarta entrega, "Thor: Love and Thunder", convertida en la diosa del trueno.

Así, Portman recibió hoy el martillo que la acredita como una versión femenina de Thor.

Kevin Feige también dio algunos apuntes sobre "Shang Chi and The Legend of the Ten Rings" (febrero de 2021), con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su reparto; y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (mayo de 2021), de nuevo con Benedict Cumberbatch como el todopoderoso hechicero.

No obstante, cuando ya parecía que a Feige no le quedaban ases bajo la manga, el gran arquitecto de Marvel invitó al escenario a Mahershala Ali, que será el protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade.

Feige también confirmó, sin especificar nada, que están trabajando en las secuelas de "Black Panther" y "Captain Marvel", y en la tercera entrega de "Guardianes de la galaxia".

Asimismo, el evento estuvo repleto de novedades sobre las series de televisión de Marvel para Disney+.

"Loki", con Tom Hiddleston como protagonista; "Hawkeye", de la mano de Jeremy Renner; "The Falcon and the Winter Soldier", encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; "WandaVision", liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany; y la serie de animación "What if...?" son las bazas de Marvel para expandir su descomunal éxito en la pequeña pantalla.