El festival de música "212" seguirá realizándose

A partir de los cambios que se realizan hoy viernes en las frecuencias de radio 98.5 FM en la Ciudad de México y 100.3 FM en Guadalajara, luego de que Grupo Imagen —dueña de RMX— y Grupo Andrade suscribieron un acuerdo para que “El Heraldo de México” las adquiriera, surgieron dudas sobre el destino del festival musical “212” que organiza Gonzalo Oliveros, pero él reitera, en entrevista, que todo sigue en pie:

“El destino es que se va a seguir haciendo, lo he dicho yo muchas veces en los últimos años y creo yo que no me hacían mucho caso, que el festival era aún más grande que la estación. El festival se convirtió en una celebración metropolitana sobre recuperación de espacios públicos y de cómo a partir de una idea musical, podíamos tener ese tipo de congregación, así que claro que tendrá adecuaciones, algunos cambios, pero el festival, según he platicado yo con muchos de los involucrados, continuará haciéndose”.

En Facebook se compartió información de que la edición próxima sería el 30 de noviembre (https://www.facebook.com/events/1235165433310074/), pero Gonzalo desmiente tal información, ya que “no está designada ninguna fecha al momento, quien haya dado esa información es falsa”, pero se espera “hacerlo para el mes de noviembre, claro”.

Sobre si seguiría llamándose el proyecto “212”, comenta Gonzalo que “no está claro todavía, la intención es que se siga llamando ‘212’, ya que Grupo Imagen tendría una participación, pero no lo sé, tenemos que ver cómo acaba todo. Pero yo creo esto siempre, si la rosa dejara de llamarse rosa, ¿perdería su esencia y belleza? No, lo mismo pasa en este caso, el festival podría llamarse ‘La casa de Guadalajara’ y tendrá esas características de belleza y convocatoria que ha tenido desde que lo creamos en 2006. El nombre se me hace una minucia en comparación a la gran responsabilidad y convocatoria que tiene”.

Gonzalo cerrará este capítulo con la frecuencia para después dedicarse “a armar todo lo que tenga que ver con el festival y con lo que venga profesionalmente para el equipo de RMX”. La célula de trabajo de la que considera una gran familia desde hace 13 años, se despidió ayer jueves.

“Grupo Imagen, que es donde hemos desarrollado RMX durante 13 años, vendió las frecuencias en donde se llevan a cabo este concepto de comunicación, se lo vendió a ‘El Heraldo de México’ que ellos ya tienen una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer con ellas y cuál es su plataforma y propuesta comunicacional. Entonces, esto haría que el concepto RMX dejara de transmitir en esas frecuencias a partir de hoy. Nosotros no estamos en los planes de ‘El Heraldo’, ellos tienen una idea de qué es lo que harán con las frecuencias, yo creo que es una idea buena, tienen talento muy apto para lo que ellos quieren hacer”.

Logros satisfactorios

Para Gonzalo Oliveros estar en RMX significó hacer una gran familia: “Es una gran satisfacción, a la estación le daban tres meses de vida y terminó con 13 años y medio de existencia, en donde además fue una existencia muy exitosa, se puede ver en la comunicación en redes sociales, con la gente que ha mandado mensajes sobre el destino de RMX, políticos en funciones, activistas, empresarios, gente como Guillermo del Toro… Hay una comunidad que ve el valor que ha tenido RMX en estos 13 años. Entonces, yo solo puedo sentir una enorme satisfacción de que los objetivos que nos planteamos en 2006 sobre reinventar la radio, los logramos”.

Mientras que para el equipo de la estación, Gonzalo espera que haya bastantes ofertas. “Vamos por partes, queremos dar el cerrojazo final junto con la audiencia, que es lo más importante, que se vaya satisfecha, se vaya con esta idea de que algo va a pasar después del viernes y ya para el sábado, domingo o lunes, ver quién nos toca la puerta. Yo estoy convencido de que hay alguien allá afuera, radiodifusores en Guadalajara que deben estar interesados en el trabajo de este quipo de comunicación, porque es muy bueno, tenemos un equipo muy talentoso con muy buenas ideas, que se han comprobado y que tienen una efectividad comercial y de convocatoria, tenemos voces reconocidas y contenidos diferenciados, así que por todos estos atributos, alguien va a levantar la mano”.

¿A lo independiente?

Oliveros no descarta continuar su labor de manera independiente, sin embargo, reconoce que “hay que ir paso a paso, creo que las plataformas de internet se han convertido en algo sumamente exitoso. A mí me queda muy claro que sí podemos subsistir sin una plataforma tradicional, pero la plataforma tradicional nos da el reflector para que los cambios sociales sean mucho más rápidos que una virtual. Entonces, combinarlo sería una buena opción”.

Particularmente con esta transición, Gonzalo afirma que ha estado platicando con directivos de Grupo Imagen para ver lo que pasará con él. Actualmente hay “planes en donde me han invitado a colaborar de forma más activa en la parte de creación y de perfil de Imagen Radio. Yo no me preocupo por mí, al final del día mi personaje y mi papel en los medios de comunicación no tiene tanto riesgo, yo más bien me ocupo porque la idea que se ha desarrollado en el 100.3 logre tener otro receptáculo en otro lugar, no niego que será difícil, donde los periodos de adaptación también tienen sus dosis de dolor como todo en la vida, pero que es un sacudimiento al avispero que tenemos que experimentar en cuanto a equipo de comunicación somos”. Así, algunos se irán de vacaciones y otros se dedicarán a hacer otro tipo de actividades.