El eterno charro de Huentitán, Vicente Fernández

Cien pesos. Eso traía Vicente Fernández (1940-2021, Huentitán, Guadalajara) la primera vez que entró a Estados Unidos. Fue como parte de una caravana artística que llegó a Los Ángeles y de la cual “Chente” conservaba una foto en la que aparece caminando por las calles del glamoroso Hollywood.

“Andaba yo de baboso viendo las estrellas del Paseo de Hollywood. También veía las camisas de los aparadores pero pues llevaba 100 pesos mexicanos y las camisas, cualquiera, valían 30 dólares, ¡que era un mundo de dinero!”.

En esa ocasión iba a cantar en una casa de discos, en la que ni siquiera había micrófono, junto con las Hermanitas Huerta. Ahí lo escucharon los productores que lo contrataron para hacer su primera gira en Estados Unidos.

Lo demás fue… no historia sino construcción de un emporio. “Desde aquí hasta allá”, le respondía Vicente Fernández a quienes lo visitaban en su rancho Los Tres Potrillos y que le preguntaban hasta dónde abarcaba sus tierras. “Hasta allá”, era hasta donde se divisaba el horizonte y “desde aquí” era la entrada del rancho, en donde construyó la Arena VFG. Pero no lo decía para presumir sino como una expresión de una sencillez que nunca abandonó: él siempre se asumió como un hombre de campo que se maravillaba igual que cuando caminó aquella vez por Los Ángeles.

10 duetos

1- Celia Cruz. ‘El Rey’ y ‘Tu Voz’.

2- Lucero. ‘Se Me Olvido otra Vez’.

3- José, José. ‘Pa Todo el Año’ y ‘Lo que no fue no será’.

4- Julio Iglesias y José Luis Rodríguez ‘El Puma’. ‘El Rey’.

5- Paquita La del Barrio. ‘Amor de los Dos’.

6- Tony Bennett. ‘Regresa a mí’ (Return to Me).

7- Ana Gabriel. ‘No Volveré’, ‘Amor de los Dos’, ‘Con un Mismo Corazón’, entre otros.

8- Roberto Carlos. ‘Aunque Mal Paguen Ellas’.

9- Lola Beltrán, Paloma San Basilio y ‘El Piporro’. ‘La Prieta Linda’.

10- Alejandro Fernández. ‘Perdón’, ‘Mátalas’, ‘Amor de los Dos’, entre otros.

NÚMEROS CLAVE

17 febrero de 1940. Es su fecha de nacimiento, en Huentitán el Alto, de donde viene su apodo.

60 Millones de discos vendidos. Uno de los máximos vendedores de materiales discográficos, incluso en la época de mayor piratería de CD, seguía siendo uno de los más destacados en este campo.

57 años de matrimonio. Con Cuquita Abarca, el gran amor de su vida y quien lo acompañó desde sus inicios en el mundo de la música.

5 años desde que anunció su retiro. Aunque fue en 2012 cuando dio a conocer su intención de abandonar los escenarios por temas de salud, su gira de despedida se extendió por varios escenarios hasta el 2016, cuando cantó en el Estadio Azteca.

"No me voy triste. Creo que he cumplido perfectamente bien con el trabajo, con el público. Claro, voy a añorar los aplausos, el cariño de la gente. Cuando me preguntan que por qué me voy, siempre pongo como ejemplo a los boxeadores, los toreros, los futbolistas, lo ideal para ellos es retirarse como campeón, con la corona. Yo me llevo esa corona, que me ha dado el público".

- Vicente Fernández, cantante.

JAMÁS SE CANSÓ DE CANTAR

En octubre de 2012, en lo que fue la última rueda de prensa que ofreció previo a un palenque en nuestra ciudad, el patriarca de la dinastía Fernández habló de varios temas, comenzando por las muestras de cariño que ha encontrado en cada una de las plazas que había visitado en su entonces gira del adiós. “Donde quiera que me presento lo vivo con el mismo cariño y emoción.

Claro, en los conciertos se me asoman las lágrimas, porque son muchos años, es mucha fidelidad del público hacia mi y trato de darles siempre lo mejor”.

Aprovechó aquella vez para desmentir que tuviera problemas de salud, y sean éstos los que orillaban su retiro. “Mis conciertos consisten en cantar una tras otra durante más de tres horas. No me tomo muchos respiros en cada show, y no sé cuanto Dios me de licencia de tener la calidad de mi voz”.

“Yo, la verdad, no estoy cansado físicamente”, abundó el patriarca de la familia Fernández, pero aceptó en esa ocasión que “lo que me agotan son los vuelos -acotó- ahora que fui a Sudamérica fueron traslados de 5 a 6 horas en avión, para dar de tres a cuatro conciertos por semana. Y eso es lo que me cansa, pero cantar no”.

