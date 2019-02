El dolor no detiene a Yahir 

A casi dos meses de sufrir un accidente que paralizó momentáneamente su camino, Yahir aseguró que está más fuerte que nunca para promover lo nuevo en materia musical a través del tema “Entre nosotros dos”.

Al jugar beisbol, el nativo de Hermosillo -Sonora-, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Luego de someterse a una intervención quirúrgica porta una férula que le mantiene inmovilizada la pierna.

Puede caminar, pero apoyado con un bastón. Admitió que practica rutinas de ejercicio, pero nada que afecte la lesión, pues aunque está en proceso de rehabilitación todavía no puede realizar actividades de alto impacto. “Es una experiencia, he sido muy aventado tanto para la moto como para los carros de carreras, el box o escalar montañas. A todo lo que se pueda le entro y esto me pasó jugando beisbol”.

Admitió que se accidentó por un descuido. “Soy muy apasionado en el beisbol, pero no debió haber pasado. Creo que uno tiene que valorar muchas de las cosas que hace y debido a esta situación hoy valoro la movilidad que tenía antes”.