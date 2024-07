El colombiano Kapo deja su huella en México con “Ohnana”

El pasado 6 de junio, el colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Kapo, quien es originario de Cali y quien está firmado por La Industria Inc., además de tener el respaldo de Sony Music, lanzó el tema “Ohnana”, el cual se encuentra en los primeros lugares de las plataformas de streaming. Tan solo en Youtube el videoclip tiene más de 15 millones de reproducciones.

En una charla con medios de comunicación de Monterrey y Guadalajara, Kapo habló de la huella que está dejando en América Latina, pero sobre todo en México. “Cuando llegué a México iba a la tienda y me hacían un chiste, salía y me hacían otro. Los mexicanos son jocosos, son gente que se parece a los colombianos porque nosotros nos movemos desde el amor. Entonces, a mí me gusta todo lo que ustedes sienten por un artista. Yo siento que México es un país donde la gente valora y aprecia el arte, hay un sinnúmero de artistas que están haciendo mucha música y el público mexicano los adopta y cuando eso pasa, el resto es historia en el mundo. Entonces, más que yo quiera ganarme este público, lo que quiero es que conecten con mi música porque yo vengo a traerles amor, he pasado por cosas negativas a lo largo de mi vida, pero en este momento yo me rendí a todo eso y lo único que hice fue aceptar el bien en mi corazón y aceptarme a mí mismo”.

Señala que la huella que quiere dejar es desde la realidad, entrando con verdad en el corazón de la gente, no por influencias o por algún chisme, “yo no quiero por ahí, quiero por dónde es, desde la buena vibra y el amor y que el resto sea historia”.

Kapo se siente muy satisfecho con el apoyo que le han mostrado figuras importantes de la música y que son sus paisanos, por ejemplo, Karol G y Maluma, entre otros. “Los artistas que están haciendo esto, me han visto desde hace muchos años remando, yo llevo aproximadamente 10 o 12 años haciendo esto. Y a mis 26 años cuento con esta bendición, esto tenía que llegar cuando Dios lo quería”.

Durante la charla, también compartió que es fan de C-Kan, un rapero formado en las calles de Guadalajara, resaltó que cuando el músico viajó a Medellín, él le mostró su respeto, “yo no le tengo que hablar todos los días ni nada para saber que estamos bien. Y ahora con lo que está pasando con mi canción, él en algún momento lo verá y dirá… ‘es el marica con el que yo me encontré’, por eso con él tuve ese feeling. Y cuando fui al Pepsi Center con Nanpa Básico, alcancé a saludar a Gera MX, yo a todos ellos les tengo mucho respeto porque son raperos demasiado duros”.

Resalta que en su país salir adelante con música de rap era casi imposible, “ahora en este tiempo es que se está viendo que el rap ha cambiado muchas vidas en el sentido de que ha cambiado realidades, pero yo siento que la gente que viene haciendo rap desde hace 20 o 25 años, tiene todo mi respeto y admiración. Y por más de que yo mañana sea el número uno, yo tengo que darle mi respeto a todas estas personas que tienen mucho tiempo remando con un ideal y con algo que sienten desde adentro”.

MF