El ascenso de Ana de Armas

Este fin de semana llega a la cartelera nacional la cinta "La gran fuga" (Overdrive), película distribuida por Gussi Cinema que protagonizan Scott Eastwood, Freddie Thorp y Ana de Armas, precisamente esta actriz ha alcanzado gran popularidad a raíz de su participación en "Blade Runner 2049" y en la misma línea de acción llega con esta cinta cargada de adrenalina y diversión.

A continuación te compartimos siete datos de esta famosa estrella para que no pierdas la pista de su ascenso en la industria de Hollywood.

1.- Ana tiene 29 años de edad, nació en Santa Cruz del Norte en Cuba. Cumple años el 30 de abril, de hecho este 2018 llegará al tercer piso. Ha realizado más de 15 películas, dos series de televisión y un par de cortometrajes. España fue el punto medular de su carrera, pues desde los 18 años comenzó a trabajar en ese país.

2.- Es amante de la moda, es de las mejores vestidas de las alfombras rojas y ha comenzado a destacar en las portadas de revista más importantes de Estados Unidos y América Latina como Vogue y Mujer Hoy, entre otras.

3.- Cuenta con más de 874 mil seguidores en Instagram, 145 mil followers en Twitter y más de 29 mil seguidores en Facebook aunque esta cuenta no está verificada como las dos anteriores.

4.- La actriz declaró a Los 40 en España que cuando se enteró que se quedó con el personaje de "Joi" en "Blade runner 2049", lloró en un Uber. "Recuerdo que estaba en un Uber saliendo de comer y al enterarme estuve llorando en un coche, el conductor no comprendía nada, además la noticia salió 20 minutos después de yo enterarme. Mi personaje es muy complejo, tiene un arco muy importante en la película, es una mujer fuerte y emocional, vulnerable, pero también muy inteligente", le dijo a la radiodifusora.

5.- Luego de residir por 10 años en España, Ana llegó a Hollywood sin saber inglés. "A algunos les parece muy rápido y a mí no, pero me lo tomó con humor", dijo la actriz al programa "Un Nuevo Día". Recuerda que desde siempre estuvo llamada por la actuación, pero no recuerda un momento específico que haya marcado su decisión de volverse actriz. "Desde que tuve uso de razón bailaba para los vecinos o hacía algún invento con los amigos, siempre lo di por hecho".

6.- Ana de Armas estuvo casada con el actor español Marc Clotet de 2011 a 2013. Se le había involucrado hace tiempo sentimentalmente con el actor venezolano Edgar Ramírez con quien acudió a una entrega de premios hace unos días. Ana y Edgar trabajaron juntos en la cinta "Manos de piedra". Sin embargo, con quien ha estado saliendo los últimos meses es con el artista Alejandro Pineiro Bello.

7.- "El internado" ha sido una de las series más exitosas en la carrera de Ana, la trama española estuvo de 2007 a 2010 y su formato de melodrama también fue parte del éxito del proyecto.

Sinopsis de "La Gran Fuga"

Dos hermanos conocidos por sus habilidades en el robo de autos de lujo viajan al sur de Francia en busca de nuevos retos y aumentar sus hazañas. Sin embargo no contaban el encontrarse con un mafioso que opera en la zona y que retrasará sus planes.

Filmografía