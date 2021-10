La fiebre por la serie El Juego del Calamar ya llegó hasta los famosos. Thalía se inspiró en personaje de esta popular serie de Netflix para disfrazarse este Halloween y lo compartió en sus redes sociales.

"Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó. Mucho detalle en el maquillaje".

"Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior. Siento que este personaje es muy interesante en esta escena final. Así que a divertirse en este Halloween De qué te vas a disfrazar tú?!? Cuentaaaaaaa", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En solo tres horas la cantante mexicana consiguió más de 120 mil Me Gusta.

JL