El Grammy, al rescate de los músicos

La Academia de la Grabación, la institución que cada año organiza los Grammy, anunció ayer martes la creación de un fondo de ayuda para paliar los efectos que la crisis global del coronavirus está teniendo en la industria musical y, especialmente, en las actuaciones en vivo.

“De conciertos en hoteles y bares a grandes festivales musicales, el COVID-19 está impactando profundamente en los eventos musicales en vivo y en la comunidad creativa detrás de ellos”, aseguró la Academia en un comunicado de prensa.

COVID-19 Relief Fund (Fondo de Ayuda por el COVID-19, en inglés) es el nombre del programa que lanzó la Academia de la Grabación junto a su fundación caritativa MusiCares y que cuenta por ahora con 2 millones de dólares de presupuesto.

La Academia aseguró que el dinero de este fondo se utilizará “para apoyar directamente a aquellos en la comunidad de la música con grandes necesidades”.

“Las cancelaciones en niveles sin precedentes y la situación requieren una respuesta sin precedentes”, afirmó Harvey Mason Jr., quien es el presidente y consejero delegado interino de la Academia.

“Muchas personas en la industria están ahora en crisis, sin saber lo que les depara el futuro o teniendo que lidiar con graves realidades comerciales. Estamos pidiendo a toda la industria que se una a nosotros para apoyar a los músicos, artistas y profesionales que son los cimientos y el futuro de nuestra comunidad musical”, agregó.

Por su parte, el presidente de MusiCares, Steve Boom, defendió que “en tiempos como estos” la industria “necesita unirse para apoyarse a los que están pasando por dificultades, particularmente aquellos que dependen de los ingresos por giras para sobrevivir”.

“Sabemos que este fondo necesita ser significativo. No seremos capaces de hacerlo solos y por eso estamos pidiendo a toda la comunidad musical, incluidos sellos, servicios de ‘streaming’ y cualquiera que pueda, a unirse a nosotros en este importante esfuerzo. Todos estamos en las buenas y es importante que todos estemos también en las malas”, remató.

No todos ayudan

No todos en la Academia son tan solidarios. El cantante multinominado al Grammy, Kid Rock, hizo pública su decisión de no cerrar su bar-restaurante, ubicado en Tennesse, Estados Unidos, ante crisis por la pandemia del coronavirus, pues asegura que de no ser un “mandato estatal”, su negocio permanecerá abierto.

De acuerdo con Ultimate Classic Rock, el local de Rock está bajo la jurisdicción del gobernador del Estado de Tennessee, Bill Lee, quien no se ha pronunciado con respecto a la suspensión de servicios; sin embargo, el alcalde de la capital de Nashville, John Cooper, ya había dado la instrucción de que los negocios debían cerrar, por la seguridad de sus habitantes.

Ante esto, el artista no ha estado de acuerdo, si no es una orden directa del gobernador Lee. El socio del músico, Steve Smith, emitió un comunicado de prensa en donde describe la situación: “Apreciamos los esfuerzos del alcalde Cooper para combatir el virus COVID-19, pero a menos que exista un mandato estatal, que ordene el cierre de todos los bares y restaurantes, la solicitud realizada por el mismo alcalde es inconstitucional, ya que se dirige a un grupo selecto de negocios”.

Smith dijo “somos compasivos con aquellos que han contraído el coronavirus COVID-19 y todos los que están ayudando a manejar la crisis, mientras el mundo entero aborda este brote”, continuó.

Por su parte, el alcalde Cooper declaró una emergencia de salud pública, cerrando bares en el área de Lower Broadway y otros lugares en el condado de Davidson, mientras reducía la capacidad en otros.

JL