“El Gallo” Elizalde: Su manager lo engañaba así cobrando de más por sus conciertos (VIDEO)

El cantante de regional mexicano Francisco "El Gallo" Elizalde ha dado de qué hablar, luego de las revelaciones que dio a conocer en una entrevista donde aseguraba que era timado por su mánager.

Y es que no es algo nuevo, ya que se han dado conocer casos donde el mánager o la empresa que representa al artista le paga menos cantidad de dinero, sin reportarle cuánto es lo que en realidad cobra por su presentación.

Tal es el caso del hermano de Valentín Elizalde, quien reveló su experiencia con uno de sus representantes: Ese wey (su manager) vendías las fechas más caras de lo que yo sabía, yo en ese tiempo cobraba 150 mil pesos por presentación”.

El artistas recordó sus inicios donde apenas y le pagaban 5 mil pesos por show y fue conforme sus canciones comenzaron a posicionarse cuando ya cobró un poco más: “Empecé yo cobrando en un principio 5 mil pesos; pasa el tiempo y gracias a Dios nos pega la canción de la Miedosa, nos pegan la canción de "Te necesito aquí" y "Que culpa tengo yo"; cuando pasa esto empiezo a cobrar un poquito más; cuando llegó “La celda de un loco”, que gracias a Dios fue un madrazo nacional y en Estados Unidos; yo no sabía por qué seguía cobrando lo mismo; estas personas cobraban hasta 2 millones de pesos por mí; yo no sabía, ya que no se me dejaba arrimarme a los empresarios”.

Por último, "El Gallo Elizalde" hizo un llamado a sus compañeros del medio a poner especial atención en el tema: “Esa parte hay que cuidarla mucho, sí pasa y pasa muy seguido”, concluyó.

