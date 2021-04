Warner Bros. Pictures reveló el tráiler de “El Conjuro 3”, basado en los archivos del caso de Ed y Lorraine Warren.

“El diablo me obligó a hacerlo”, es con el lema que Warner promueve su séptima película de la saga de terror.

De acuerdo con los estudios, “El Conjuro 3” revela la escalofriante historia del asesinato y “maldad escondida” que conmocionó a investigadores paranormales. Se trata de la vida de Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan para protagonizar a “Lorraine” y “Ed Warren”, bajo la dirección de Michael Chaves ("La maldición de La Llorona").

Basado en la impactante historia real de posesión demoníaca. #ElConjuro3: El Diablo Me Obligó A Hacerlo. Junio 2021, solo en cines. pic.twitter.com/0kqE167RrC — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) April 22, 2021

La película también está protagonizada por Ruairi O'Connor ("La princesa española" de Starz), Sarah Catherine Hook ("Monsterland" de Hulu) y Julian Hilliard (la serie "Penny Dreadful: City of Angels" y "The Haunting of Hill House") .

"El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó A Hacerlo" fue producida por James Wan y Peter Safran.

"El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó A Hacerlo" es la séptima película del universo de “El Conjuro”, la franquicia de terror más grande de la historia, que ha recaudado más de mil 800 millones de dólares en todo el mundo. Incluye las dos primeras películas de “El Conjuro”, así como "Annabelle" y "Annabelle: La Creación", “La “Monja” y "Annabelle 3: Viene a Casa".

La película de terror tiene programado llegar a los cines en junio de 2021.

AC