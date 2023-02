''El Buki'' opina esto de Grupo Firme

Marco Antonio Solís, El Buki, viene de ser nominado a "Mejor Álbum Regional Mexicano" en la edición de los Premios Grammy de este año. Fue gracias a su disco "Qué ganas de verte (Deluxe)" que su nombre demostró estar más vigente que nunca. El cantante compitió junto a artistas como Chiquis Rivera, Christian Nodal, Los Tigres del Norte y Natalia Lafourcade quien se quedó con la estatuilla.

Al finalizar los Premios Grammy, Marco Antonio Solís fue abordado por la prensa. Allí "El Buki" respondió todas las preguntas que le hicieron y hasta hizo referencia sobre la escena de la música actual. Sin embargo, fue lo que piensa los colegas lo que más llamó la atención de la prensa. Sus impresiones sobre otras bandas del género dejaron a más de uno con la boca abierta.

Si bien, no nombró específicamente a Grupo Firme se entendió que estaban incluidos en sus apreciaciones. Es que Marco Antonio Solís apuntó no sentirse para nada identificado con el regional de las bandas nuevas, sobre todo de aquellas que no paran de decir "malas palabras". Para "El Buki" esto no representa para nada al género y además le desgrada bastante ya que sienten que queda mal parado el regional.

En ese sentido, Marco Antonio Solís dejó en claro estar "en desacuerdo con canciones que hablan de malas palabras o temas que no nos orgullecen, pero sí hay propuestas muy lindas que han sacado nuevas generaciones en este género". Incluso sostuvo que los temas con "muchas palabras altisonantes" no le guardan el más mínimo de respeto al público.

Marco Antonio Solís agregó que "con toda la evolución que se requiere en estos tiempos para que suene diferente, más fresco, sin perder la esencia de lo que es el regional mexicana". Sin duda, sin ni siquiera mencionarlo se entendió que Grupo Firme era una de las bandas a las que estaba dirigido su mensaje que claramente fue apuntado desde su experiencia en la industria de la música.

