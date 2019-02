El Bebeto está de estreno

El Bebeto, cantante sinaloense, se encuentra de estreno con el lanzamiento de su disco “Mi persona preferida”, producido por Espinoza Paz; recién publicado ayer tanto en formato físico como digital, la placa alcanzó el primer lugar en el chart de música mexicana, tercer lugar en el chart nacional y en el chart latino de Estados Unidos. Actualmente promociona el sencillo que da nombre al álbum, el cual ya cuenta con 16 millones de reproducciones.

En entrevista, el músico detalla al respecto: “La producción está conformada por 12 temas de la autoría de Espinoza Paz, estoy contento de trabajar de la mano con él. Con este disco duramos trabajando un año debido a que su agenda y la mía a veces no coincidían, pero fue una experiencia muy bonita, le agradezco por dejar que interprete sus inspiraciones. Los temas están buenísimos y tanto él como su equipo de trabajo son muy profesionales”.

Dentro del regional mexicano, El Bebeto se ha caracterizado por ofrecer a su público distintos estilos, desde la banda, el norteño y el mariachi, muestra de que la reinvención es una constante en su carrera. “La verdad es que me siento bien contento de incursionar en varios géneros y que la gente lo acepte y me apoye, para mí es muy satisfactorio y me emociona el saber que estamos haciendo cosas con las que el público logra identificarse, y ahora espero que esta producción no sea la excepción, que la gente dedique los temas, que mande serenatas o que simplemente pongan las canciones para amanecerse”.

Los planes con este material discográfico es darlo a conocer por toda la República Mexicana y llevarlo también a Colombia, país que está mimetizado con el reggaetón, pero que también está abierto a otros géneros como el regional mexicano. “Estaremos también por la Unión Americana y queremos ir a Centroamérica, próximamente estaremos visitando a nuestros hermanos colombianos y queremos ir hasta donde nos lleve la música, hasta donde nos lleve esta producción”. Para El Bebeto es importante saber que el regional mexicano ha trascendido fronteras: “Es bonito saber que la música mexicana es escuchada en otros países”.

Aunque para este nuevo disco no grabó un dueto con Espinoza Paz, espera que en el futuro esta oportunidad se pueda dar, así también con otros músicos. “Ahora me gustaría enfocarme más en mi carrera, pero por supuesto que sí está en los planes poder hacer un dueto, para mí sería interesante hacerlo con alguien del regional o de la música urbana, sería algo diferente para proponerle a la gente”. Por último, señala que ahora se siente más maduro en cuanto a pisar un escenario, la manera de interpretar y hasta de acercarse con los medios de comunicación, pues antes era más cohibido.