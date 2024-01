Eduardo Strauch, sobreviviente de los Andes, se reúne con público tapatío

Este jueves por la tarde en la Sala 1 de la Cineteca FICG, hubo una función especial de la película de Netflix, "La Sociedad de la Nieve" del director J.A. Bayona, la cual está nominada en los Premios Bafta en la categoría de “Mejor película de no habla inglesa”. Y al final de la transmisión participó en un conversatorio con el público, Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes de los Andes, quién al llegar a la sala fue recibido con un aplauso de pie por parte de la audiencia.

"Qué bien contada la historia. Estaba esperando que alguien la contara así como la relata Bayona, es realmente conmovedora", dijo el uruguayo, resaltando que es la primera vez que los 15 sobrevivientes que quedan se pusieron de acuerdo por primera vez en algo. Javier, el otro sobreviviente, murió hace años.

Además, contó que ya son seis veces que ve la película y sigue disfrutándola de la misma manera, está más que satisfecho con la fotografía y el desarrollo que Bayona le dio a la trama.

"Ya son 50 años vivo (después del accidente) y estoy con más ganas de seguir viviendo, voy a vivir 40 años más y estoy haciendo todo lo posible, veremos si lo logro, yo creo que sí".

Señala que a partir de esa travesía que vivió en los años 70, vive en paz, buscando dar y recibir amor, "estoy seguro que eso me hace feliz, me gusta estar mucho con la naturaleza, me siento muy afortunado".

Enfatizó que le gusta mucho estar en México, de hecho tiene una amistad con el mexicano Ricardo Peña, quien es montañista y quien en el 2005 llegó al punto del impacto donde ocurrió el accidente, "en ese momento no había, ni hielo ni nieve, supongo que por el cambio climático".

Pero eso le dio oportunidad a Peña de encontrar una maleta donde estaba un saco de Strauch con una billetera y su pasaporte, los cuales se los mandó a su casa, menos el saco que lo dejó en la montaña, sin embargo, en una tercera vuelta lo recuperó. Ahora ese abrigo está en el Museo de los Andes.

Finalmente, resalta Eduardo que él tiene muy bien superado este hecho que vivió, no tiene pesadillas ni nada por el estilo, expresó que en realidad el momento de superar lo vivido fue cuando los 16 sobrevivientes regresaron de la montaña para reintegrarse a la sociedad y continuar con sus vidas.

MF